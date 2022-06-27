تسير عكس اتجاه السوق.. 5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الأغذية، والصناعة، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، أعلى ارتفاعات في تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين 10% وما يقرب من 3%.

وكان الأعلى ارتفاعًا، اليوم، سهم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري- باندا” بنسبة 10.25% مغلقًا عند مستوى 3.120 جنيه، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 5.5% مغلقًا عند 75.52 جنيه.

وثالثًا جاء سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 4.15% مغلقًا عند 1.180 جنيه، ورابعًا جاء مصر للألمونيوم بنسبة 3.38% مغلقًا عند 15.62 جنيه، ثم أخيرًا جاء ليسيكو مصر صاعدًا بنسبة 2.58%، مغلقًا عند 3.97 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجعات جماعية للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 1.99% عند مستوى 9255 نقطة،

والمؤشر السبعيني بنسبة 2.16% مغلقًا عند 1736.5 نقطة، كما تراجع مؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 2.29% مغلقًا عند 2566.8 نقطة.