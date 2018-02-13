تسويق منتج أمان المصريين لمحدودى الدخل بالبنوك بدون كشف طبى

كتب– الشاذلى جمعة: كشف أحمد سليم، نائب رئيس مجلس إدارة "مصر لتأمينات الحياة" للشئون الفنية، أن منتج "أمان المصريين" لمحدودى الدخل بين شركته وبنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"الزراعى"، لا يحتاج إلى توقيع كشف طبى أو توقيع العميل على إقرار…



كتب– الشاذلى جمعة:

كشف أحمد سليم، نائب رئيس مجلس إدارة “مصر لتأمينات الحياة” للشئون الفنية، أن منتج “أمان المصريين” لمحدودى الدخل بين شركته وبنوك “الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” و”الزراعى”، لا يحتاج إلى توقيع كشف طبى أو توقيع العميل على إقرار بعد إصابته أو معاناته من أى مرض مزمن.

وأضاف سليم أن هذه التغطية وفق التأمين متناهى الصغر، وتعتمد على نظرية الأعداد الكبيرة، وتخاطب الوثيقة ملايين المصريين من محدودى الدخل مثل العمالة المؤقتة واليومية والفلاحين وغيرهم، لذا فإن احتمال وقوع الخطر صغير، كما أنه تم تفتيته، نظرا لأنه كلما زاد عدد المؤمن عليهم انخفضت درجة احتمال وقوع الخطر كما أن مبالغ التعويضات صغيرة.

والأمراض المزمنة هى أمراض تدوم فترات طويلة وتتطوّر بصورة بطيئة عموماً مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري.

ومنتج “أمان” هو شهادة استثمار بنكية توفر الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات ويوجد 5 شرائح للمنتج والتى يمكن لأى مواطن شرائها بقيمة 500 جنيه و1000 جنيه و1500 جنيه و2000 جنيه و2500 جنيه وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه و30 ألف جنيه و40 ألف جنيه و50 ألف جنيه وفقا لقيمة الوثيقة وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه و150 ألف جنيه و200 ألف جنيه و250 ألف جنيه.

وأوضح أنه فى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل.

ويتراوح القسط التأمينى الخاص بالمنتج من 4 جنيهات شهريا “أى 144 جنيها خلال ثلاث سنوات” بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه، ويتضاعف مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيها شهريا “أى 720 جنيها خلال 36 شهرا” للوثيقة التى قيمتها 2500 جنيه، وسيقوم البنك بتوريد القسط للشركة شهريا، وجارٍ حاليا توفير ربط إلكترونى عبر “سيرفر” مشترك بين الشركة والبنوك لتحصيل القسط.

وعلمت “المال” من مصدر مصرفى أن العائد على الوثيقة بموجب الاتفاق الرباعى 16% سنويا، فيما تجرى مفاوضات على مستوى الحكومة لزيادة العائد.