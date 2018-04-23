تسويق منتجات التأمين بالتجمعات بوابة نمو الفردى بالشركات

■ اللبنانية السويسرية تبادر.. ومنافسة مرتقبة من الشركاتمروة عبد النبىأكدت قيادات قطاع التأمين احتياج المنتجات إلى وسائل تسويقية فعالة لجذب المزيد من العملاء؛ لكونها تتشابه فى معظم مميزاتها، مشددين على ضرورة التخطيط الجيد للتقرب من زبائنهم عن طريق المناطق البيعية والمنتج المؤهل لإقناع العميل باقت

■ اللبنانية السويسرية تبادر.. ومنافسة مرتقبة من الشركات

مروة عبد النبى

أكدت قيادات قطاع التأمين احتياج المنتجات إلى وسائل تسويقية فعالة لجذب المزيد من العملاء؛ لكونها تتشابه فى معظم مميزاتها، مشددين على ضرورة التخطيط الجيد للتقرب من زبائنهم عن طريق المناطق البيعية والمنتج المؤهل لإقناع العميل باقتناء الخدمة.

أشارت إلى أهمية استخدام طرق ترويج مختلفة في خلق الطلب وزيادة المبيعات، خاصة لمنتجات التأمين الفردى التى تعانى ضعف فى تسويقها لارتفاع تكلفتها وعدم مساهمة صاحب العمل فيها وتحمل الشخص بمفرده جميع نفقات البوليصة لكنها تحقق له الهدف المنشود عند حدوث الخطر من ناحية وتحقق للشركات خططها وتحافظ على العملاء الحاليين وتستقطب جددا من ناحية أخرى.

قال محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، إن شركته أول من حصلت على ترخيص تسويق وبيع وثائق التأمين بمناطق التجمعات – الأندية والنقابات – لافتا إلى أن هذا النظام البيعى يعمل على زيادة مبيعات الوثائق وتوسيع قاعدة العملاء الفردى وارتفاع حصيلة الأقساط بجانب نشر الوعى التأمينى.

وأضاف حنفى أن من مميزات هذا النوع من التسويق أنه يقوم بترويج عدد ضخم من الوثائق لمرتادى المكان بسهولة ونجاح علاوة على توفر قاعدة بيانات ضخمة لجميع العملاء المرتبطة علاقتهم بالمكان علاوة على وجود مقر لشركة التأمين ومنتج تابع لها على دراية بكل تفاصيل الوثيقة ويقوم بالرد على جميع الاستفسارات الموجهة له، ويعمل على بث الثقة فى نفوس العملاء والطمأنينة لشراء هذا المنتج بعد معرفة مزاياه.

ورأى أن وثائق البيع الموازى يتم التفاوض المباشر عليه بين شركة التأمين ومجلس إدارة المكان المراد التأمين على إعضائه أو العاملين فيه وتحديد مكان لشركة التأمين به وتقوم الأخيرة بتجهيزه من أجهزة وأثاث وتخصيص منتج، موضحا أن تكلفة تدشين المكان لا تقارن بحجم العائد الكبير الذى تجنيه الشركة من منطقة التجمع وذلك بسبب زيادة أعضاء جدد فى النوادى أو النقابات وغيرها من هذه النوعية من الأماكن.

وأوضح أن البيع الموازى المعروف بالبيع فى مناطق التجمعات هو صورة من صور التأمين البنكى، ويعتبر البنك مكانا لتجمع عدد ضخم من الزبائن يمكن توجيه منتجات عديدة لهم تتناسب مع أكبر عدد منهم دون مواجهة صعوبة فى الحصول عليهم أو على بياناتهم.

وأكد أن هذه التجربة ناجحة تماما فى ألمانيا ودول شرق آسيا، إذ تقوم شركات تأمين بالتعاقد مع محال تجارية ضخمة أو سوبر ماركت بترويج وثائق مثل الحوادث الشخصية والسفر.

واعتبر العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية، أن هذه الآلية تعد بداية لاختراق شركته لنشاط التأمين متناهى الصغر، خاصة أنه يخاطب الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، مؤكدا أن هذه الوسيلة ستحل مشكلة ارتفاع التكلفة بوثائق الأفراد، وذلك بإبرام عدد ضخم من الوثائق الفردية مما يخفض التكلفة على جميع المؤمن لهم.

وقال طارق دكرورى، مدير وحدة الوكلاء بشركة “gig” لتأمينات الحياة، إن تسويق منتجات التأمين فى أماكن التجمعات تجربة ناجحة جدا بالخارج خاصة فى ألمانيا، لافتا إلى أنها كانت سببا رئيسيا فى رفع مستوى الوعى بدرجة كبيرة بالخارج.

وأضاف أن بيع التأمين فى التجمعات يكون فى الخارج عن طريق الوسطاء لعدم وجود مايسمى بالمنتج التابع لشركة التأمين، موضحا أن تأمينات الممتلكات فيها الأكثر انتشارا كبيع وثائق السفر والحوادث الشخصية والسيارات أو تأمين المنزل باعتباره سهلا وقصير الأجل.

وأشار الدكرورى إلى أن أكبر حصيلة لشركة التأمين فى الخارج تأتى من الوثائق التى تم بيعها بالتجمعات كالبنوك والنوادى والمولات والمحال التجارية والأسواق، موضحا أن هذه الأماكن تقوم بعمل شركات تأمين تابعة كأذرع استثمارية لها ومربحة بشكل غير مسبوق.

وقال مصدر مسؤول بشركة “المصرية الإمارتية” لتأمينات الحياة، إن شركته تنتوى الدخول فى هذه التجربة على المستوى الفردى، لافتا إلى أنها دخلته فعليا على مستوى النقابات من خلال العقود الجماعية التى تعد فاتح شهية بشركات التأمين.

وأكد أن نموذج “AXA SHOP” من نماذج التسويق الناجحة التى تتبعها شركة “أكسا” الفرنسية فى عدد من الدول التابعة لها، وهو فكر مرتبط ارتباطا وثيقا بالدول التى لديها وعى تأمينى ومسموح بترويج جميع منتجات التأمين فى كل مكان.

وأوضح أن التأمين الفردى طالما عانى ضعفا فى مؤشرات النمو، مقارنة بـالتأمين الجماعى؛ لأن شركات التأمين عادة تفضل الوثائق الجماعية على الفردية على اعتبار أنها تستطيع توزيع الخطر فى وثائق المجموعات التى تؤمن معدلات ربحية أكبر مع إمكانية تقليل الخسارة.

وأشار إلى أن شركات التأمين قامت باتخاذ عدد من الحلول لتحسين السياسة التسويقية بها، ومنها رفع مستوى العمولة الممنوحة لوسيط التأمين الذى يتحمس لجلب وثائق تأمين فردى باعتبارها تحتاج إلى ضعف الجهد المبذول فى الجماعى الفردى، خاصة فى فرع الطبى، مؤكدا أن التأمين الفردى هو الذى يعمل على تأسيس محفظة شركة التأمين على الحياة ويضمن استقرارها لطول أجله.

وأكد أن البيع الموازى حاليآ عمل على تخفيض تكلفة الوثائق لضخامة العدد المبرم من مكان واحد، إضافة إلى انخفاض عمولته، لكنها تصبح ضخمة لكونها مجمعة فضلا عن انخفاض تكلفة المقر المتخذ للترويج أقل بكثير، مقارنة بكبر العائد مما يقلص تماما من مشكلات ترويج الفردى ويعمل على تحقيق فائض بالنشاط وزيادة كبيرة فى قاعدة العملاء، خاصة أن معظم هذه الوثائق طويلة الأجل لفترات تتجاوز 15 و20 عاما، علاوة على انخفاض تعويضاتها لعدم ارتفاع نسب تكرار العجز الكلى والجزئى والوفاة بالنسبة للحالات التى تبرم وثائق من نوعية تأمين الحياة والمعاش ومصروفات تعليم الأبناء مما يعطى شركات الحياة فرصا هائلة فى استثمار تلك الأموال وتحقيق ربحية منها على صعيدى الاكتتاب والنشاط.