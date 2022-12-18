تسويق أكثر من 12 ألف قنطار قطن بمزاد الغربية

اقتنصت 8 شركات عاملة فى مجال تجارة وتسويق الأقطان 12 ألفا و942 قنطارًا بمزاد الغربية –أمس، بسعر تراوح من 7050 إلى 7350 جنيهًا للواحد، لصنف جيزة 94.

كشفت مصادر مطلعة عن وجود زيادة تتراوح من 2626 إلى 2850 جنيهًا فى القنطار الواحد، مقارنة مع نوفمبر الماضى فى آخر مزاد بالمحافظة نفسها، والذى دار سعره من 4424 إلى 4500 جنيه.

وأوضحت المصادر أن الشركات الفائزة ضمت «عبد الرحمن غنيم» بكميات 2976 قنطارًا، ثم «مصر» 2253، و«يارن» 2226، و«النيل» 1325، و«الكريم» 1255، و«الإخلاص» 1221، و«أبو مضاوى» 994، وأخيرًا «الجزار» 692 قنطارًا.

وأشارت إلى أن المزاد تم فى 12 منطقة تجميع تابعة لمراكز ومدن محلية كبري، وسجل سعر فتح المزاد 4537 جنيهًا للقنطار.

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت الأحد الماضى عن بيع 343 ألف قنطار قطن بأسعار من 6600 إلى 8200 جنيه للواحد فى 8 مزادات المحافظات، وبحسب بيان للوزارة.