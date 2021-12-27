اقتصاد وأسواق

تسويق %93 من محصول القطن بالمزادات

منذ سبتمبر وحتى 21 ديسمبر 2021
دعاء حسني 7:20 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 7:20 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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ارتفعت نسبة ما تم تسويقه من أقطان بنظام المزادات لمحصول القطن لعام 2021 إلى نحو %93 منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى، وحتى 21 ديسمبر الجارى.

وكشف محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، عن أنه تم شراء 1.158 مليون قنطار زهر من المزارعين من جملة 1.250 مليون قنطار زهر حتى 21 ديسمبر الجارى، من إجمالى إنتاج مصر من القطن هذا العام وذلك خلال المزادات بالوجهين البحرى والقبلى.

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 ويعد القطن الزهر، هو القطن ببذرته قبل حلجه ونزع البذرة منه، وعممت الحكومة نظام المزادات على جميع المحافظات المنتجة للأقطان وعددها 14 بواقع 9 محافظات فى وجه بحرى، و5 فى وجه قبلى، فيما كان نظام المزادات يطبق على 4 محافظات فقط فى 2020، وعلى محافظتين فى 2019.

وأضاف «خضر» أن مزادات القطن فى وجه بحرى لا تزال مستمرة فى عدة محافظات، وتتصدر محافظة كفر الشيخ المحافظات المنتجة للقطن بنحو  422.8 ألف قنطار، تليها الدقهلية بـ 191 ألف قنطار، ثم الشرقية بـ 175.8 ألف قنطار.

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وانتهت المزادات فى محافظات وجه قبلى، وتصدرت الفيوم محافظات الوجه القبلى، بكميات أقطان مسوقة خلال المزادات بلغت قرابة 55 ألف قنطار، وتليها بنى سويف بـ 22.1 ألف قنطار، ثم أسيوط بـ 10.6 ألف قنطار.

وشهدت أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات كبيرة وصلت فى آخر المزادات إلى 5195 جنيها للقنطار من أصناف وجه بحرى، بزيادة تقترب 3100 جنيه للقنطار مقابل 2100 خلال العام الماضى.

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بقلم دعاء حسني

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