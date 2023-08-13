يترقب المصريون المقيمون في الخارج إطلاق الجولة مبادرة تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج بشكل نهائي، غدا الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني https://www.tagneedinit.gov.eg بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج.. الشروط والبيانات المطلوبة.

تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج.. باق 30 يوما

أكدت وزارة الخارجية أن تسجيل طلبات تسوية موقف التجنيد بشكل نهائي للمصريين المقيمين في الخارج سوف يستمر لمدة 30 يومًا، حيث ينتهي في 13 سبتمبر 2023.

يبدأ تسجيل طلبات المصريين المقيمين في الخارج في مبادرة تسوية مواقفهم التجنيدية بشكل نهائي، غدًا الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني https://www.tagneedinit.gov.eg بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وأكدت الخارجية أن تسجيل طلبات تسوية موقف التجنيد بشكل نهائي للمصريين المقيمين في الخارج سوف يستمر لمدة 30 يومًا، حيث ينتهي في 13 سبتمبر المقبل.

شروط تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

وكشفت عن شروط التسجيل للمصريين المقيمين في الخارج عبر الموقع الإلكتروني https://www.tagneedinit.gov.eg والذي تم تدشينه لإتاحة خدمة التسجيل، وسرعة إتمام الخطوات.

وقالت الخارجية إن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج تنطبق على الأشخاص ممن كان الدور عليهم في التقدم إلى التجنيد بدءًا من سن 19 عام وحتى 30 عام، وكذلك من تجاوزا 30 سنة سبتمبر المقبل.

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

أعلنت وزارة الخارجية عن أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، اعتبارا من غد الاثنين، ولمدة ثلاثين يومًا، عبر الرابط التالي: https://www.tagneedinit.gov.eg

وقالت الخارجية، في بيان: “إلحاقًا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن (19 عامًا) وحتى سن (30 عامًا)، وكذلك ممن تجاوزوا سن (30عامًا)”.

وتابعت: “يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة، واستيفاء البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم”.