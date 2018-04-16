تسوية المؤهلات وإعادة النظر في الضرائب..أبرز المطالب العمالية لإسماعيل

ياسمين فواز:كشفت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تفاصيل اجتماع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاثنين، مع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر واعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة.وأكدت مطالبتها لرئيس الوزراء لعدة نقاط هي تثبيت جميع العمالة ال

ياسمين فواز:



كشفت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تفاصيل اجتماع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاثنين، مع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر واعضاء مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة.

وأكدت مطالبتها لرئيس الوزراء لعدة نقاط هي تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالدولة،و اعادة النظر فى احتساب الضرائب الذى جعل مرتبات العاملين تتأكل رغم رفع حد الاعفاء الضريبى.

كما ناشدت اسماعيل بتسوية المؤهلات ،الي جانب ضرورة مراعاة العلاوة الاجتماعية لهذا العام لمواجهة الزيادة الرهيبة فى الاسعار سواء كانت للمخاطبين بالخدمة المدنيه او غير المخاطبين.