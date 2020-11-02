نقل وملاحة

تسهيلات جمركية لـ «مرسيدس بنز» عند الإفراج عن مستلزمات التصنيع

السيارات الجديدة المزمع تجميعها فى مصر سيتم توجيه شريحة منها للسوق المحلية
السيد فؤاد 9:40 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20 9:40 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

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قررت مصلحة الجمارك الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الخاصة بتجميع وتصنيع سيارات الركوب لشركة مرسيدس بنز عن طريق الشركة الألمانية للسيارات «إجا» بموجب تقديم الشهادة الاستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأصدرت المصلحة المنشور رقم 27 لسنة 2020 بهدف منح مزيد من التسهيلات أمام الشركة الألمانية للبدء فى عمليات التصنيع والتجميع بالسوق المصرية.

وجاء القرار بناء على المذكرة المعروضة على رئيس مصلحة الجمارك والمحالة من قبل وزير المالية بشأن المعوقات التى تواجه الشركة الألمانية فى إجراءات الإفراج عن الشحنات والمعدات الواردة كمستلزمات إنتاج لتجميع وتصنيع سيارات الركوب عن طريق الشركة الألمانية للسيارات « إجا « .

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وكشف مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك أن القرار يأتى فى ضوء الاجتماع المشترك بين مصلحة الجمارك وشركة مرسيدس بنز بمشاركة مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة وممثلين لوزارة الصناعة .

وأعلنت شركة «مرسيدس بنز إيجيبت» فى سبتمبر من العام الماضى عن البدء فى تجميع سياراتها بمصر فى موعد أقصاه النصف الثانى من عام 2020 ، وذلك بمصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا « إلا أنه كان هناك بعض المعوقات أمام عملية الاستيراد بسبب المنشورات الجمركية الصادرة فى هذا الشأن.

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وقالت «مرسيدس بنز» فى بيان إن استقرارها على مصنع المصرية الألمانية «EGA» لعودة التجميع المحلي، يأتى بعد تلبية الأخيرة كافة المتطلبات والاشتراطات التى تحددها الشركة الأم.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها ستبدأ فى تجميع سيارات «GL» الركوب الرياضية متعددة الاستخدامات الـ«SUV» التى لم تطرح بالأسواق المصرية من قبل.

وذكرت «مرسيدس» أن السيارات الجديدة المزمع تجميعها فى مصر سيتم توجيه شريحة منها للسوق المحلية والشرائح الأخرى سيتم تصديرها لأسواق الدول العربية والشرق الأوسط.

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كانت الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى وقعت فى مايو من العام الماضى مذكرة تفاهم مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف عمل الشركة الألمانية فى مصر، بعد انقطاع دام نحو أربع سنوات.

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بقلم السيد فؤاد

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