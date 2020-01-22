تسهيلات بنكية جديدة لشركات السيارات بعد رفع الحد الأقصى للأقساط

قال صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة ورئيس شركة الكمونى للسيارات، إنه يجرى حاليًا التفاوض مع عدد من البنوك لزيادة التسهيلات الممنوحة إلى شركات السيارات لتشجيع عمليات البيع بالتقسيط، التى تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات السوق.

أضاف أن هذه المفاوضات بدأت عقب قرار البنك المركزى لرفع الحد الأقصى للأقساط من إجمالى الدخل المثبت للعميل إلى %50 على نحو يعزز فرص الموافقة على القروض ومن ثم إمكانية اقتناء سيارة جديدة.

لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت امتناع شريحة من العملاء عن الشراء ترقبًا للخصومات السعرية التى بدأت بالفعل عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات تركية المنشأ.

أشار إلى أنه ضرورى استغلال شركات السيارات للمنافسة بين البنوك وشركات التمويل، للحصول على أكبر حصة من التسهيلات المتاحة، لافتا إلى أن شدة مستوى المنافسة بين الممولين بسبب انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لقروض السيارات مقارنة بنشاطات أخرى، ليضمن استعادة القطاع المصرفى لمستحقاته خاصة أنه يجرى تحرير حظر بيع السيارة لصالح البنك الذى يحصل على نسخة من المفاتيح.

لفت الكمونى إلى أن شركته على سبيل المثال توصلت إلى اتفاق منذ أيام مع بنك الإمارات دبى لإنهاء إجراءات الحصول على قرض السيارة فى الحال، مضيفًا أن هذا الاتفاق يشمل فروع مجموعة الكمونى، والطرازات والعلامات التجارية التى تقوم المجموعة بتوزيعها لصالح العديد من الوكلاء.

أضاف أن للعميل الحق فى الحصول على السيارة بمجرد دفع المقدم والحصول على موافقة البنك التى تتم بمجرد إرسال صورة البطاقة الشخصية للعميل إليه.

توقع أن تسهم التسهيلات البنكية الجديدة فى دفع حركة مبيعات السوق المصرية خاصة بعد التخفيضات السعرية التى أقرها الوكلاء مؤخرًا.

يذكر أن أسعار سيارات تويوتا كورولا هبطت بقيمة بين 10 و19 ألف جنيه لمختلف الفئات، وتراجعت أسعار فيات تيبو بين 18.1 و25.1 ألف جنيه، وانخفضت أسعار سيارات نيسان قشقاى بنسب بين 1.3 و%1.4 بقيمة بلغت 6 آلاف جنيه، كما تراجعت أسعار سيارات لادا جرانتا «Face Lift» بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه، وتراجعت أسعار سيارات هيونداى إلنترا «HD» بقيمة بين 5 و7 آلاف جنيه.

تراجعت أسعار سيارات سكودا كودياك بين 1.3 و%6 بقيمة بين 10 و40 ألف جنيه، كما انخفضت اسعار كيا سبورتاج بواقع 35 ألف جنيه، وأوبل إنسيجنيا وشقيقتها جراند لاند 40 ألفا، وكما تراجعت شيفروليه ماليبو 20 ألفا وتراجعت أسعار هانتنج X7S بواقع 20 ألف جنيه.