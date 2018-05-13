تسليم 80 شهادة أمان لخريجي برنامج التعليم الفني ببورسعيد

أمانى العزازي قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منح خريجي برنامج التعليم الفني ٨٠ شهادة أمان، تقديرا لجهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعرق أثناء العمل. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها شركة تي سي آي سنمار، الشركة الرائدة…

أمانى العزازي

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منح خريجي برنامج التعليم الفني ٨٠ شهادة أمان، تقديرا لجهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعرق أثناء العمل.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها شركة تي سي آي سنمار، الشركة الرائدة في تصنيع الكيماويات وأكبر مستثمر هندي في السوق المصرية، بتخريج شباب بورسعيد من برنامجها لدعم التعليم الفني ونشر مبادئه في السوق المحلية والذي يبلغ قوامه نحو 80 شابًا قامت الشركة بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير للتنمية المجتمعية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد تعتبر إحدى أهم المحافظات على مستوى التنمية الاقتصادية على مستوى الجمهورية، حيث تطل على قناة السويس وتعتبر ضمن المحافظات الثلاثة التي تضم المنطقة الاقتصادية بمحور القناة، والتي من المتوقع أن تجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار خلال الفترة المقبلة وهو ما سيوفر آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة ويتطلب جهود مضاعفة لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشاد المحافظ، بالمجهود الذي بذلته شركة تى سي آي سنمار، ومؤسسة مصر الخير، لتدريب عدد من شباب المحافظة على التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تتمتع بمميزات كبيرة على مستوى التشكيل السكاني أهمها أن نسبة السكان بين الفئة العمرية 15-29 عامًا تبلغ نحو 27.3%، وهو ما يجعلها قادرة على تحقيق طفرة على مستوى القوى العاملة وإمداد الشركات الكبرى العاملة بالمحافظة بالعمالة والوظائف اللازمة .

وأعلن محافظ بورسعيد، عن فخره بتواجد كيانات اقتصادية عملاقة على أرض محافظة بورسعيد، مشيرا بأن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية العملاقة في شرق وغرب وجنوب بورسعيد معربا عن اعتزازه وتقديره لشباب بورسعيد الذين يعملون في المشروعات الصناعية الكبري بالمحافظة والتي تعد بورسعيد هي قاطرة التنمية لمصر.

وقال المهندس شريف المنوفى، الرئيس التنفيذىل شركة تي سي آي سنمار، إن أحد أهم أهداف الشركة هو الاستمرار فى تنمية المجتمعات وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال حثهم على الابتكار والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية للدولة، حيث أخذت المجموعة على عاتقها منذ تأسيسها ان تكون قائمة على التكنولوجيا والتحديث ونقل الخبرات والتقنيات من خلال توفير التدريب بشكل مستمر للأجيال الجديدة من أجل تطوير الصناعة.

وتضمن المشروع تدريب نحو 80 شابًا على لحام الكهرباء والأرجون، وتوفير دورات لغة إنجليزية لغير القادرين على التحدث بها، هذا بالإضافة إلى توفير دورات للتدريب على الحاسب الآلي لغير الحاصلين على شهادات في التعليم الفني، وتوفير برامج لتنمية المهارات الحياتية للعامل الحرفي، وتنمية مخارات سوق العمل.

وفي هذا السياق، أعربت دكتورة أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية بمؤسسة مصر، ان رؤية مصر الخير هي الاستمرار في تنمية الإنسان، مما يتفق مع رؤية تي سي اي سنمار حيث تضع في المقام الاول تدريب وبناء كوادر من الشباب فعالة وقيادية ومن هنا انطلقت الشراكة التي ساهمت في وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الخريجين عقب حصولهم على تدريبات على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة .

ويأتي البرنامج الذي نفذته شركة تي سي آي سنمار، والتي يتركز عملها بمحافظة بورسعيد، متماشيًا مع استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني باعتباره أحد أفضل الطرق لتوفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة، والتي تساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المحلية، وذلك في إطار سعي الدولة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.