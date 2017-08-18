تسليم 50 مزارعا شهادات الجودة في إنتاج الأسماك

الصاوي أحمد: قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، اليوم الجمعة, إن الحكومة المصرية تدعم جميع الإجراءات الخاصة باعتماد المزارع السمكية طبقاً للنظم العالمية، للمساهمة في الحصول على منتج سمكي بجودة عالية للاستهلاك المحلي أو للتصدير

الصاوي أحمد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، اليوم الجمعة, إن الحكومة المصرية تدعم جميع الإجراءات الخاصة باعتماد المزارع السمكية طبقاً للنظم العالمية، للمساهمة في الحصول على منتج سمكي بجودة عالية للاستهلاك المحلي أو للتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال كلمتها، في الحفل الذي عقده المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، لتسليم شهادات الجودة في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية للعاملين في قطاع الاستزراع السمكي.

وأكدت منى محرز أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الأسماك، لافتة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق لإنشاء مجلس لأسماك البلطي للمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذا المجال.

وأشارت إلى أن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بإنشاء وحدات بيطرية متخصصة في علوم السماك بجميع المناطق الموجود بها المزارع السمكية، فضلاً عن الاهتمام بالاعتماد الدولي لمعامل وزارة الزراعة.

وأشارت “محرز” إلى أن مزارعي الأسماك المصريين، والذين حصلوا على شهادات “جودة الإنتاج” خلال هذا الحفل وعددهم 50 مزارعا، هم باكورة هذا العمل، لافتة إلى أن ذلك الأمر يمهد إلى تطوير برنامج قومي لجودة الأسماك المستزرعة في مصر.