تسليم 480 وحدة بمشروع دار مصر في دمياط الجديدة.. 15 يناير

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 15/1/2018 في تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بموقع 1 بالمجاروة 31 في الحي السادس، بالمدينة للفائزين بها، مؤكداً أن أج



بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 15/1/2018 في تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بموقع 1 بالمجاروة 31 في الحي السادس، بالمدينة للفائزين بها، مؤكداً أن أجهزة المدن الجديدة تواصل حالياً تسليم وحدات المشروع للفائزين بالمرحلة الأولى، عقب تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: سيتم يوم الإثنين 15/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 40، وسيتم يوم الثلاثاء 16/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 60، وسيتم يوم الأربعاء 17/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 45، وتم تخصيص يوم الخميس 18/1/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم يوم الأحد 21/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 83، وسيتم يوم الإثنين 22/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 55، وسيتم يوم الثلاثاء 23/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 80، وسيتم يوم الأربعاء 24/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 81، وسيتم يوم الأحد 28/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 42، وسيتم يوم الإثنين 29/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 48، وسيتم يوم الثلاثاء 30/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 68، وسيتم يوم الأربعاء 31/1/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 73، وتم تخصيص يوم الخميس 1/2/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم يوم الأحد 4/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 41، وسيتم يوم الإثنين 5/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 62، وسيتم يوم الثلاثاء 6/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 84، وسيتم يوم الأربعاء 7/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 89، وتم تخصيص يوم الخميس 8/2/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم يوم الأحد 11/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 49، وسيتم يوم الإثنين 12/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 70، وسيتم يوم الثلاثاء 13/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 64، وسيتم يوم الأربعاء 14/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 75، وتم تخصيص يوم الخميس 15/2/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم يوم الأحد 18/2/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 90.