تسليم 180 فراطة ذرة لقطاع الزراعة الآلية

“البنا” يشدد على سرعة الانتهاء من خطة تطوير الميكنة لخدمة الفلاحين



الصاوي أحمد :

شهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والبروفسير إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تسليم 180 فراطة ذرة ومجفف حبوب لقطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار التعاون بين المنظمة والوزارة.



جاء ذلك خلال زيارتهما لقطاع الزراعة الآلية بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، لتسليم 50 فراطة، لخدمة مزارعي الذرة من أبناء المناطق المجاورة، والتيسير عليهم، وخفض تكاليف الإنتاج.



وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الدول العربية الأعضاء، خاصة مصر، من أجل المساهمة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتنمية المناطق الفقيرة، ودعم المرأة الريفية والمعيلة، لتحسين مستوى معيشتها، باعتبارها واحدة من أهم المنظمات الداعمة للعمل العربي المشترك، والتي تهدف إلى تنسيق وتعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة وقطاعاته المختلفة.



وأشار إلى أن المنظمة لها أيضاً إنجازات علمية تطبيقية مهمة تساهم في تنمية الموارد الزراعية الطبيعية في الدول العربية، وتدعم الأمن الغذائي العربي، لافتاً إلى أنه كان لها دورها الفعال في نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين في المجالات الزراعية العربية، ذلك فضلاً عن دورها الملموس في مجالات تنفيذ المشروعات القومية والمشتركة، وكذلك الدراسات والإحصاءات وبناء القدرات البشرية، فضلا عن اللقاءات الفنية والاجتماعات بين المسئولين والخبراء.



وأوضح أن المنظمة سلمت مصر 180 فراطة ذرة بطاقة إجمالية270 طن في الساعة، إذ تبلغ طاقة الفراطة الواحدة 1.5 طن في الساعة، فضلاً عن مجفف حبوب أذرة بطاقة 47 طن في اليوم، إذ يقوم بتشغيلها قطاع الزراعة الآلية ومحطات البحوث الزراعية التابعة للوزارة وفروعها المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية للاستفادة منها خلال موسم حصاد الذرة.



وأشار إلى أن تلك المساهمات من شأنها تقليل فاقد ما بعد الحصاد وتشجيع الزراعة التعاقدية، والتيسير على الفلاحين وتشجيعهم، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، بما يساهم أيضاً في زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل المختلفة والحد من التكلفة لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصري.



وشدد على سرعة الانتهاء من خطة تطوير الميكنة الزراعية، و التيسير على المزارعين وتقديم الخدمات لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل خطة التطوير استغلال جميع الإمكانيات المتاحة والأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل، وهو ما يتوافق أيضا مع خطة الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية.



ومن جانبه، قال “الدخيري” إن المنظمة العربية مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم لوزارة الزراعة المصرية، للمساهمة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، بما يحقق أيضا الأمن الغذائي في إطار التعاون والتكامل العربي المشترك، مشيدا بالخطوات التي تم إنجازها مؤخرا في هذا الشأن.​