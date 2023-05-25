تسليم 120 كبش برقي محسن لعدد من المربين في مطروح

أناب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الخميس العميد حاتم السبع سكرتير عام مساعد المحافظة لحضور احتفالية تسليم عدد 120 من الكباش البرقي المحسنة لعدد 120 من المربين بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وذلك تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية والدكتور سعد جويلى مدير مديرية الطب البيطري.

وتم تسليم الكباش البرقي بمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية إلى مربي الثروة الحيوانية حيث يهدف المشروع الى تحسين سلالة الأغنام البرقي والحفاظ عليها، والتي تشتهر بها المحافظة بغرض تنمية الثروة الحيوانية من مدينة الضبعة حتى السلوم ويقوم المشروع على تجهيز عدد 120 كبشا برقيا مع اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والأدوية البيطرية بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم والاهتمام لمربي الثروة الحيوانية بمطروح، واستكمالاً لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع الجهات المعنية في تعظيم مواردها والحفاظ عليها.

ومنها كذلك تنمية الثروة الحيوانية خاصة أغنام البرقي التى تشتهر بها المحافظة، والحفاظ على ما تتميز به مطروح من ثروة حيوانية خاصة أغنام البرقى.. بعد ضعف التربية الداخلية وتأثر السلالات، بهدف تحسين السلالات مع تصديرها إلى الأسواق الخارجية… ولتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.