تسليم 1000 وحدة إسكان اجتماعي في قنا الجديدة

محمود زكي قال المهندس رضوان عبد الرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إنه تم تسليم 1000 وحدة إسكان اجتماعي، بواقع خمسين عمارة إسكان للمواطنين، تم تخصيصها من جانب بنك التعمير والإسكان. وأضاف عبد الرشيد، أن جوابات التخصيص للوحدات تتم…

محمود زكي

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إنه تم تسليم 1000 وحدة إسكان اجتماعي، بواقع خمسين عمارة إسكان للمواطنين، تم تخصيصها من جانب بنك التعمير والإسكان.

وأضاف عبد الرشيد، أن جوابات التخصيص للوحدات تتم من خلال بنك التعمير والإسكان على أن ينتهي الجهاز من تسليم باقي الوحدات المخصصة للمواطنين في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز يستعد لطرح عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، والتي تهدف لرفع كفاءة الطرق والميادين، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يطلب أي زيادات في الميزانية.

وأوضح أن الجهاز يستعد لتنفيذ محطة كهرباء لتغذية المدينة، بتكلفة تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الفتح المالي للشركات المتقدمة، وخلال الفترة المقبلة سيتم الفتح المالي للمشروع.

وأكد أن تنفيذ المشروع يهدف إلى تغذية المدينة بالكامل على أن يتم الانتهاء من المحطة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هناك شركتين تقدموا بطلب تنفيذ المشروع دون ذكر أسمائهم.

وتطرق إلى أنه تم طرح 1629 قطعة أرض لتنفيذ مقابر عليه، وسعر المتر يبلغ قيمته 385 جنيهًا، كما تباع كراسة الشروط الخاصة من جانب الجهاز والتي تتضمن تصميم هندسي معين يجب أن يلتزم الحاصل على قطعة أرض بتنفيذها، وفقًا لتلك التصميمات.

ولفت إلى أنه تم عمل مزاد لمخبز الى بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، وسجل أعلى سعر في العام 74 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مساحة المخبز تبلغ 475 متر مربع، والعقد ينص على زيادة سنوية بنسبة 10%.

ولفت إلى أن مشروع دار مصر لم يلقى اهتمامًا من جانب المواطنين بمحافظة قنا، إذ أن الفترة القادمة قد تشهد إلغاء مشروع دار مصر المدينة مع زيادة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن الجهاز ينفذ مسجد بقيمة تقدر بـ 15 مليون جنيه، وتنفيذ مركز لرعاية الموهوبين بالمدينة على أن ينتهي تنفيذ المشروعين خلال العام الحالي 2018.