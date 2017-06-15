تسليم مقاول بالإسكندرية 7 عقارات مخالفة للبدء فى إزالتها

قام حى المنتزه أول برئاسة اللواء خالد حسن مرسى، بتسليم مقاول الإزالة الدور الثالث والرابع وفك الشدة الخشبية بالدور الخامس بالعقار الكائن رقم 1 من شارع رقم 13 المتفرع من شارع 45 قبلى، وتسليم مقاول الإزالة الدور التاسع و العاشر والتحفظ على معدات البناء المخالف بالعقار الكائن رقم 494 بسيدى بشر قبلى.

كما تم تسليم المقاول الدور التاسع عشر وتكسير حوائط عدد 3 شقق بالدور الخامس عشر بالعقار الكائن رقم 6 شارع عباس الأعصر من خالد بن الوليد ، كما تمت إزالة الدور الحادي عشر عباره عن هيكل خرساني والتحفظ علي معدات البناء المخالف بالعقار رقم 34 شارع سيف سيدي بشر قبلى.

وكان قد شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بعمل بيان تفصيلى بمخالفات المباني في كل الأحياء يشمل جميع المخالفات سواء الخاصة بتجاوز الإرتفاعات المقررة، أو البناء بدون تراخيص، مؤكدا ضرورة تكثيف الحملات كل فى نطاقه لإزالة المباني التي تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد المباني المستخدمة.

كما أكد على محاسبة كل موظف مقصر في أداء مهام عمله أو متسبب بعمد أو بغير عمد فى تعطيل إجراءات أي قرار إزالة بالتحويل للنيابة الإدارية لمحاسبته.

يأتى هذا في اطار استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي بكل قوة و حزم لظاهرة مخالفات المباني التي باتت تهدد أمن و سلامة المواطنين وتشكل ضغوط كبيرة على شبكات البنية التحتية والنقل.