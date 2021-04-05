تسليم مدرسة مجدى يعقوب التجريبية للغات بحي الأندلس في مدينة بدر لهيئة الأبنية التعليمية

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تسليم مدرسة رسمية لغات “تجريبى” جديدة بحى الأندلس “الحي السابع”، لهيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن المدرسة الجديدة مصممة على “النموذج اليابانى”، وهو أحدث وأحسن النماذج المعتمدة من هيئة الأبنية التعليمية، ويستخدمه جهاز مدينة بدر فى بناء جميع مشروعات التعليم فى الأحياء.

وأضاف أن المدرسة ستسهم فى تلبية الطلبات المقدمة من (250) مواطنا من أولياء الأمور المقيمين في “حى الأندلس” لقطاع بدر التعليمي.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن المدرسة تسمى باسم “الدكتور مجدى يعقوب الرسمية لغات”، وتتكون من (مبنى “42 فصلا، مسجد، معمل حاسب آلى، معمل أحياء، مكتبة، صالة جيم، ملعب متعدد الأغراض، مكاتب إدارية، مخازن، غرفة زراعة، غرفة موسيقى، غرفة رسم، معمل كيمياء، معمل فيزياء، مدرج محاضرات، حمامات رجالى وحريمى، حمامات أطفال، مطعم).

وأوضح مندور، أنه بعد تسليم المدرسة الجديدة، أصبحت مدينة بدر تملك أكبر عدد مدارس تجريبى فى المدن الجديدة بشرق القاهرة ليصل إلى 4 مدارس وهى: (مدرسة محمد سمير الرسمية لغات، مدرسة عبدالعليم محمود الرسمية لغات، مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات، مدرسة مجدى يعقوب الرسمية لغات”، وذلك بناءً على الرغبة الكبيرة من المواطنين الحاجزين لمشروع الإسكان الإجتماعى فى حى الأندلس.