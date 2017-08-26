تسليم عقود الدفعة الأولى من الأراضى الصناعية بالسادات

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة اليوم السبت، تسليم عقود الدفعة الأولى من طرح الأراضى الجديدة بمدينة السادات، والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 2.4 مليون متر مربع مخصصة للصناعات الهندسية والغذائية والدوائية.

وأضاف خلال تسليم العقود أن هذه المساحة تشمل بداخلها مجمع للصناعات الصغيرة يضم 296 وحدة، و المقرر الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل، ليكون أول مجمع مجهز بالتراخيص يتم تسليمه ضمن الـ 3 مجمعات التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى كل من السادات وبدر وبورسعيد.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير صباح اليوم، لمدينة السادات الصناعية، و رافقه خلالها الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن إتاحة الأراضى الجديدة، تأتى على رأس اولويات الوزارة إذ من المستهدف أن تطرح الوزارة مع نهاية هذا العام حوالى 15 مليون متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين فى جميع القطاعات الصناعية.

