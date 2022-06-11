تسليم شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة «أبدأ حلمك» في الإسكندرية (صور)

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، بتسليم شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة «أبدأ حلمك» لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح وضمت 50 فنانا ونظمتها فرقة مسرح الإسكندرية .

كما أعلنت إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المؤلف مصري بجميع مسارح الدولة وذلك على مسرح ليسيه الحرية في الإسكندرية وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، والمخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور جمال ياقوت مدير مهرجان المسرح التجريبي .

تابلوهات فنية راقصة بعنوان نسائم بحفل تخريج ورشة « ابدأ حلمك »

وقدم خريجين الدفعة الأولى لورشة «أبدأ حلمك» في حفل التخرج تابلوهات فنية راقصة بعنوان نسائم تدريب محمد ميزو أبرزت قدرات الشباب الحركية وادائهم التعبيري المسرحي

كما شهدت وزيرة الثقافة عرض لسة فاكر من عروض مبادرة المؤلف مصري التي أطلقتها العام الماضي من تأليف محمد مرسي وإخراج سامح الحضري وبطولة احمد عسكر – بوسي الهواري – اسلام صلاح – محمد فاروق – شريف غانم ، ديكور وليد جابر ، إضاءة إبراهيم الفرن ، موسيقي محمد شحاتة ، مكياج أمل شتا ، سوشيال ميديا محمد فاضل ، مساعدا الإخراج محمد فاروق وأواب شبانة ، مخرج منفذ أكرم نجيب .

ابدأ حلمك استثمار طاقات الشباب ونجحت في إعداد مجموعة كبيرة من الموهوبين

قالت عبد الدايم أن ورشة ابدأ حلمك استثمار طاقات الشباب ونجحت في اكتشاف وإعداد مجموعة ضخمة من الموهوبين فى مجال المسرح .

وأشارت أنها لاقت إقبالا كبيرا فى مختلف المحافظات ، وتابعت أن الدفعات المتتالية من الخريجين ضخت دماء جديدة فى مجال أبو الفنون .

مبادرة المؤلف مصرى تهدف إلى إثراء فن المسرح بنصوص مصرية خالصة

وأضافت أن مبادرة المؤلف مصرى تهدف إلى إثراء فن المسرح بنصوص مصرية خالصة ، مؤكدة ان المشروعات الابداعية النوعية التى تتبناها وزارة الثقافة تساهم في خلق أجيال جديدة قادرة على تحقيق الازدهار للمسرح المصري .

ورشة ابدأ حلمك التى نظمتها فرقة الاسكندرية بدأت في أبريل 2021 واستمرت لمدة عام كامل وشملت التدريب على فنون التمثيل ، الرقص ، الغناء ، الدراما والثقافة المسرحية وأشرف عليها المخرج محمد مرسي وقام بالتدريب الفنان إسلام عبد الشفيع ، الدكتور محمد حسني والكاتب سامح عثمان .