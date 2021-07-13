تسليم دراسة تطوير شركة راكتا للورق نهاية الشهر الحالي

وافقت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تتخذ من الإسكندرية مقرًا لها، على طلب المكتب الاستشارى الهندسى C2C الهندى الجنسية، الذي يقوم بتنفيذ أعمال الاستشارات الفنية لتأهيل تطوير مصانع الشركة بتأجيل تقديم الدراسة نهاية يوليو الجاري، والذي كان موعدها نهاية مايو الماضي.

وحسب مصدر مسئول بالشركة، فإن الشركة الهندية أرجعت أسباب تأخير تقديم الدراسة إلى ظروف جائحة كورونا، بالإضافة إلى طلبات شركة راكتا للورق والخبير المالي الخاص بالشركة ضمن الدراسة التي تقوم بها الشركة.

وفاز المكتب الاستشارى الهندسى “C2C” الهندى الجنسية بتنفيذ وعمل الدراسات الخاصة بتطوير مصانع الشركة، وذلك بعد منافسة مع 5 مكاتب صينية وأوروبية خلال أكتوبر من العام الماضي.

وحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فان التكلفة الاستثمارية لتطوير مصانع الشركة تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه حسب بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ومن المقرر أن تستغرق عملية التطوير قرابة العامين، إضافة إلى أن إنتاج الشركة متوقف منذ سبتمبر من العام الماضي، ويعد استئناف العمل مرهونًا بالتوقيع مع استشارى لوضع دراسة جدوى يوافق عليها مجلس الإدارة ووزارة قطاع الأعمال.

كانت الشركة القابضة قد شكلت نهاية يناير الماضى لجنة من خبراء صناعة الورق، لتتولى خطة تطوير شركة «راكتا» واختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتطوير.

وكلف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، مجلس إدارة شركة «راكتا» نهاية يوليو من العام الماضى بتحديث دراسات جدوى مشروعات التطوير الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية بما يمكنها من الوصول للمعدلات العالمية فى استهلاك الطاقة لتلك الصناعة، والتوافق مع أحدث المعايير البيئية، وتقدر تكلفة تطوير الشركة بنحو نصف مليار جنيه.

وتم تعليق النشاط الإنتاجى اعتبارًا من 25 سبتمبر من العام الماضى لوقف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعى من المخزون الخاص بالشركة.

وحققت شركة العامة لصناعة الورق – راكتا، عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، صافي خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.