تسليم حضانة نموذجية للتضامن الاجتماعى بـ«سكن لكل المصريين» في حدائق العاصمة

استقبل المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وفدا من وزارة التضامن الاجتماعي في زيارة لمدينة حدائق العاصمة، لتسلم الحضانة الأولى النموذجية ” حضانة الغد ” بحي الزهور بالمدينة، من خلال موقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأوضح بأنه تم التوقيع على محضر تسليم مبنى الحضانة رقم ١ بموقع سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل ” إسكان اجتماعي”، لوزارة التضامن الاجتماعي جهة الاختصاص المسئولة عن التشغيل، ضمن أولى الخدمات المقدمة للمدينة.

كما تفقد مسئولو الوزارة مكونات مشروع الحضانة بالكامل وأثنوا على الأعمال المنفذة وأبدوا إعجابهم بما تم إنجازه.

وأشار المهندس عادل عبدالعزيز، إلى أن معدلات الأعمال الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية “سكن لكل المصريين “، محور محدودي الدخل تسير بمعدلات سريعة ومنتظمة بالنسبة لمدينة بكر لم يمر على إنشائها أكثر من عام ونصف العام.