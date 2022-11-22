تسليم حصة من «ستروين C5 إير كروس» فيس ليفت 2023

قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«ستروين» إن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية قام بتسليم أول حصة من طرازات «ستروين C5 إير كروس» فيس ليفت 2023 للموزعين خلال الأسبوع الماضى.

وأضاف أن إجمالى الكميات التى تم توريدها من طرازات «ستروين إير كروس» فيس ليفت موديل 20233 جاءت محدودة بواقع سيارة واحدة إلى 3 مركبات متفاوتة من موزع إلى آخر.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من موزعى «ستروين» قاموا بفرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «ستروين C5 إير كروس» بقيمة تتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه بغرض جنى أكبر قدر من المكاسب خاصة مع ضعف الكميات الموردة من قبل الوكيل المحلى.

وتباع طرازات «ستروين C5 إير كروس» فيس ليفت موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 870 إلى مليون و70 ألف جنيه لدى شركات التوزيع والتجار حاليًا.

كانت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية «ستروين»، أعلنت طرح سيارات «ستروين C5 إير كروس» فيس ليفت موديل 2023 عبر 3 فئات بأسعار رسمية تبدأ من 719.9 إلى 864.9 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.

وأدخل على الشكل الجديد لـ«ستروين C5 إير كروس 2023» بعض التعديلات فى الشكل الخارجى وبعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية.

تنتمى «ستروين C5 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 165 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات «أوتوماتيك».

تقدم طرازات «ستروين C5» بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- فرامل يد إلكترونية EPB- مساعد الفرامل الفجائية BA- برنامج ثبات إلكترونى ESP- أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات- مثبت ومحدد سرعة- مساعد الحارة المرورية- أنظمة المساعدة على التلال HA- خاصية مراقبة النقاط العمياء- حساسات ركن أمامية وخلفية- كاميرا خلفية- أنظمة مراقبة الإطارات».

دعمت طرازات «ستروين C5» بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مصابيح أمامية وخلفية LED- إضاءة نهارية LED- حساسات إضاءة ومطر للمساحات الأمامية- طى المرايات الجانبية كهربائيًا مزودة بإشارات جانبية LED- فتحة سقف بانوراما- فتح وغلق باب الشنطة الخلفية أوتوماتيك أو تمرير القدم أسفل المصعد الخلفي- جنوط 17 بوصة للفئة الأولى ، وجنوط 17 بوصة للفئة الأولى- و18 بوصة للفئات الأعلى».

بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية لطراز «سترنوين C5 إير كروس» نحو 921 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى.