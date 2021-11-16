طاقة

تسليم جوائز مؤتمر أديبك في أبوظبي بمشاركة طارق الملا وزير البترول

فى فئة أفضل شركة فى مجال التميز التشغيلى في العمل عن بُعد والتى حصلت عليها شركة أرامكو السعودية
نسمة بيومي 6:36 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 6:36 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت فعاليات مؤتمر أديبك 2021 في العاصمة الإماراتية أبوظبى الإعلان عن جوائز المؤتمر، بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصفته عضو لجنة التحكيم رفيعة المستوى للسنة الثالثة على التوالى، حيث شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تسليم جائزة الفائز فى فئة أفضل شركة بمجال التميز التشغيلى في العمل عن بُعد؛ والتى حصلت عليها شركة أرامكو السعودية.

اقرأ أيضا  مباحثات بين وزير البترول و« إينى الإيطالية» على هامش مؤتمر «أديبك 2021»

وتُمنح الجوائز سنويًّا لتكريم مبادرات وجهود الشركات لتكريم المشروعات والمبتكرين والأفكار والتحول الرقمي والتميز فى الأداء والكفاءة والمساهمات المجتمعية والإنجازات المتميزة للأفراد لقيادة تحول صناعة الطاقة وتلبية الطلب المتسارع على الطاقة المستدامة.

وضمّت لجنة التحكيم سهيل المزروعى، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، والدكتورة وبراتيما رانجاراجان، الرئيسة التنفيذية لمبادرة شركات البترول والغاز بشأن المناخ، وتاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة «إنبكس»، وفيكي هولوب.

اقرأ أيضا  قفزة فى صادرات مصر من الغاز «المسال»

كما ضمّت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، إلى جانب الدكتور جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، وإيان بريمر، رئيس ومؤسس مجموعة أوراسيا.

وتتضمن الجائزة التي تهدف إلى تكريم التميز والابتكار وأفضل الممارسات في قطاعي النفط والغاز، 10 فئات هي جائزة أفضل أبحاث رائدة، وأفضل مشروع تكنولوجي رائد، وأفضل مشروع للتحول الرقمي، وأفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية.

اقرأ أيضا  وزير البترول يبحث تعزيزالتعاون المشترك مع وكالة الطاقة الدولية والشركات العالمية

وضمّت أفضل شركة بمجال التنوع والإدماج فى قطاع النفط والغاز، وأفضل خبير تقني شاب، وأفضل مزوّد لحلول الابتكار في تقليل البصمة الكربونية، وأفضل شركة ناشئة فى القطاع، وأفضل شركة بمجال التميز التشغيلى فى العمل عن بُعد، وجائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة فى القطاع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

ملف الكاتب نسمة بيومي

اقرأ أيضاً

الإمارات تعلن عن استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار فى التنقيب عن النفط

منتصر محمود 5:02 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

«الطاقة الدولية» : ارتفاع أسعار النفط سيهدأ مع زيادة الإمدادات

منتصر محمود 4:43 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

العربية : مصر تتوقع ضخ 5 مليارات دولار استثمارات في البترول والغاز بعد الاتفاقيات الجديدة

وائل كمال 1:43 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

أسعار البترول العالمية ترتفع مع انخفاض مخزونات النفط

أحمد فراج 1:15 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

وزير البترول يبحث تعزيزالتعاون المشترك مع وكالة الطاقة الدولية والشركات العالمية

نسمة بيومي 12:54 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

«تاون جاس» تستهدف زيادة مستفيديها لقرابة 4.5 مليون عميل

نسمة بيومي 6:45 ص, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21