تسليم جوائز مؤتمر أديبك في أبوظبي بمشاركة طارق الملا وزير البترول

فى فئة أفضل شركة فى مجال التميز التشغيلى في العمل عن بُعد والتى حصلت عليها شركة أرامكو السعودية

شهدت فعاليات مؤتمر أديبك 2021 في العاصمة الإماراتية أبوظبى الإعلان عن جوائز المؤتمر، بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصفته عضو لجنة التحكيم رفيعة المستوى للسنة الثالثة على التوالى، حيث شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تسليم جائزة الفائز فى فئة أفضل شركة بمجال التميز التشغيلى في العمل عن بُعد؛ والتى حصلت عليها شركة أرامكو السعودية.

وتُمنح الجوائز سنويًّا لتكريم مبادرات وجهود الشركات لتكريم المشروعات والمبتكرين والأفكار والتحول الرقمي والتميز فى الأداء والكفاءة والمساهمات المجتمعية والإنجازات المتميزة للأفراد لقيادة تحول صناعة الطاقة وتلبية الطلب المتسارع على الطاقة المستدامة.

وضمّت لجنة التحكيم سهيل المزروعى، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، والدكتورة وبراتيما رانجاراجان، الرئيسة التنفيذية لمبادرة شركات البترول والغاز بشأن المناخ، وتاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة «إنبكس»، وفيكي هولوب.

كما ضمّت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، إلى جانب الدكتور جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، وإيان بريمر، رئيس ومؤسس مجموعة أوراسيا.

وتتضمن الجائزة التي تهدف إلى تكريم التميز والابتكار وأفضل الممارسات في قطاعي النفط والغاز، 10 فئات هي جائزة أفضل أبحاث رائدة، وأفضل مشروع تكنولوجي رائد، وأفضل مشروع للتحول الرقمي، وأفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية.

وضمّت أفضل شركة بمجال التنوع والإدماج فى قطاع النفط والغاز، وأفضل خبير تقني شاب، وأفضل مزوّد لحلول الابتكار في تقليل البصمة الكربونية، وأفضل شركة ناشئة فى القطاع، وأفضل شركة بمجال التميز التشغيلى فى العمل عن بُعد، وجائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة فى القطاع.