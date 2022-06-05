تسليم الدفعة الأولى من الدعم المالى للأندية الرياضية بمحافظة مطروح

سلم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الأحد الدفعة الأولى من الدعم المالى للأندية الرياضية بمطروح، والمقدم من وزارة الشباب والرياضة بمبلغ مليون و32.5 ألف جنيه لـ31 ناديًا رياضيًا بأقسام الدورى الثانى والثالث والرابع، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد ووليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاندية الرياضية بمطروح مقدمًا التهنئة لجميع الاندية الرياضية على الدعم المالى من وزارة الشباب والرياضة، وذلك مع تأكيد إهتمام ورعاية الدولة المستمر للرياضة وإيماناً بدورها في بناء الإنسان مع تقديم الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للشباب والرياضة بالمحافظة.

وكذلك تأكيد دعم محافظة مطروح المستمر للمراكز والأندية الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في كافة المناطق والتجمعات .

وأشار محافظ مطروح إلى أهم أعمال التطوير لمراكز الشباب والاندية بمطروح مع وجود عدد 97 مركز شباب ونادى بمطروح خلال العام المالى 2021 – 2022؛ حيث تم إنشاء 3 مراكز شباب في الخطة الحالية بتكلفة 2 مليون جنيه وهى : رأس الحكمة بمرسى مطروح – أبو شروف بسيوة – جميمة بالضبعة، وإنشاء 2 نادى بتكلفة 1,3 مليون جنيه هما نادى الزمالك بالكيلو 4 ، ونادى الحمام بمدينة الحمام وإنشاء 5 مراكز شباب بقري حياة كريمة بتكلفة نحو 6 مليون جنيه وهى :(بهى الدين بسيوة–العبور بسيدنا هود بالحمام – زاوية العوامة و سيدى شبيب و حسبنك بالضبعة )كذلك تم رفع كفاءة وتطوير مدرجات مركز شباب مطروح بتكلفة نحو مليون جنيه.

وأضاف أنه مدرج خلال خطة العام القادم 2022/ 2023 إنشاء وتطوير مركز شباب الزغيرات بالنجيلة 300 ألف جنيه، والمبنى الإدارى لمركز شباب أبو ميلاد ببرانى 750 ألف جنيه، وتطوير نادى السلوم وإنشاء سور بتكلفة مليون جنيه، ونادى برانى 300 ألف جنيه ومركز شباب وادى الرمل 750 ألف جنيه مع استمرار تقديم الدعم المادى و المعنوى المستمر لجميع الفرق الرياضية الجماعية والفردية والتى تمثل محافظة مطروح فى كافة المحافل المحلية والدولية، وكذلك تذليل كل العقبات التى تواجههم، وتكفل لهم استمرار مسيرتهم الرياضية، وتأكيد أهمية استغلال كل الموارد المتاحة وتعظيم عائدها من خارج الصندوق لتدر العائد الاقتصادى الملائم لتوفير احتياجات الأندية الرياضية.