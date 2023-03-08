تسليم الحوض العائم «فخر القناة» لترسانة بورسعيد مطلع يونيو المقبل

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الحوض العائم “فخر القناة” والذي تم بناؤه بإحدى ترسانات كوريا الجنوبية، بطول 260 مترا، وعرض 62 مترا، بحمولة 35 ألف طن والمقرر تسليمه لترسانة بورسعيد البحرية مطلع يونيو المقبل، والذي يمثل نقلة نوعية بخدمات قناة السويس في مجال إصلاح وصيانة السفن العملاقة.

وشهدت ترسانة بورسعيد البحرية احتفالية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة أمس الثلاثاء، ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحرى.

وخلال الاحتفالية صرح الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس بأن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري خلال الأعوام القليلة الماضية في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتوجيهاته المستمرة بضرورة توطين صناعة بناء الوحدات البحرية في الترسانات والشركات التابعة للهيئة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول واستخدامها على النحو الأمثل.

وأوضح رئيس الهيئة أن ترسانة بورسعيد البحرية تمتلك تاريخا عريقا وتتجه نحو بناء مستقبل مشرق من خلال تعظيم إمكانياتها المادية والبشرية.