تسليم الحصص وزيادة المعروض يدفعان موزعى «نيسان» لتخفيض «الأوفر برايس» على «صنى»

اضطر عدد من الموزعين المعتمدين لـسيارات «نيسان» لتخفيض قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس» على طرازات «صني» بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفورى، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

قال مصدر فى شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد لـ«نيسان» إن استئناف تسليم الحصص والكميات المقررة من طرازات «صني» من قبل شركة «نيسان مصر» أسهم فى زيادة الكميات المعروضة لدى الموزعين، خاصة مع الحد من الزيادات السعرية المتتالية التى يتم فرضها على المركبة.

وأضاف أن الأسعار النهائية لأعلى فئة من «صني» شهدت تراجعًا بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه، لتتراوح من 650 إلى 660 ألف جنيه، بدلاً من 700 ألف سابقًا.

وأشار إلى أن موزعى وتجار السيارات اتجهوا لرفع أسعار طرازات «نيسان صني»، بالتزامن مع توقف التسليمات المقررة لهم جراء توقف الشركة عن الإنتاج لقضاء الإجازات السنوية.

وتوقع أن تشهد أسعار نيسان صنى مزيدًا من الانخفاضات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تسليم كل الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية وزيادة الكميات المعروضة لديهم، إضافة إلى أن جميع العاملين فى مجال سوق السيارات يعانون من ضغوطات مالية كبيرة بسبب تراجع المبيعات.

وذكر أن مبيعات سوق السيارات شهدت انخفاضات حادة خلال الفترة الماضية جراء الزيادات السعرية الجنونية التى أقرتها الشركات والتجار، ما انعكست سلبًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وضعف الملاءة المالية لهم.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تصدرت «نيسان صني» قوائم تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 4161 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وتزود «صني» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ودعمت طرازات نيسان صنى فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها». وزودت طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل.