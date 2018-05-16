تسليم الجوائز للفائزين الإكوادوريين بمسابقة مصر في عيون أطفال العالم

المال - خاصسلم السفير عبد المنعم عمر عبد المنعم، سفير مصر لدى الإكوادور، جوائز للمتسابقين الاكوادوريين المشاركين في مسابقة مصر في عيون أطفال العالم الممنوحة لهم من وزارة الثقافة المصرية، والتي تمثلت في ميدالية فضية وشهادة تقدير.وقال عبد المنعم، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه شارك في حفل تسليم تلك

المال – خاص

سلم السفير عبد المنعم عمر عبد المنعم، سفير مصر لدى الإكوادور، جوائز للمتسابقين الاكوادوريين المشاركين في مسابقة مصر في عيون أطفال العالم الممنوحة لهم من وزارة الثقافة المصرية، والتي تمثلت في ميدالية فضية وشهادة تقدير.

وقال عبد المنعم، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه شارك في حفل تسليم تلك الجوائز عدد من المسئولين بوزارتي الخارجية والتعليم الاكوادوريين، فضلًا عن ممثلين لوسائل الإعلام الإكوادورية التي قامت بتغطية تلك المناسبة.

وأشار سفير مصر في الإكوادور الى أهمية الثقافة والفنون في ربط الشعوب بعضها ببعض، مشيدًا بالمشاركات الاكوادورية النشطة في عدد من الفعاليات الثقافية التي تقام في مصر وما لهذه المشاركات من دور هام في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاكوادور.