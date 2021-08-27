عقـــارات

تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين في مدينة سوهاج الجديدة الثلاثاء المقبل

بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا)
أحمد صبحي 2:56 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 2:56 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 31/8/2021، وحتى يوم الثلاثاء 16/11/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا) بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية. وأضاف أن إجمالي قطع الأراضي التي سيتم تسليمها يبلغ 1252 قطعة أرض، وأنه تم تخصيص يوميْ الأربعاء 17/11/2021، والخميس 18/11/2021، لمن تخلَّف عن التسلم خلال فترة التسليم.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السكنية 31، من 1- 25، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع من 26- 50، يوم الأربعاء 1/9/2021، والقطع من 51- 78، يوم الخميس 2/9/2021.

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة السكنية 32، من 1- 25، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع من 26- 50، يوم الاثنين 6/9/2021، والقطع من 51- 75، يوم الثلاثاء 7/9/2021، والقطع من 76- 100، يوم الأربعاء 8/9/2021، والقطع من 101- 125، يوم الخميس 9/9/2021.

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وتسليم، القطع من 126- 150، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع من 151- 175، يوم الإثنين 13/9/2021، والقطع من 176- 200، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 201- 225، يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 226- 250، يوم الخميس 16/9/2021.

وتسليم، القطع من 251 : 275، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 351 : 382، يوم الخميس 30/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة السكنية 33، من 1 : 25، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 51 : 81، يوم الثلاثاء 5/10/2021.

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وأضاف، سيتم تسليم القطع بالمجاورة 34 ، من 1 : 25، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الأربعاء 13/10/2021.

وتسليم القطع من 126 : 150، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 20/10/2021.

وتسليم، القطع من 251 : 275، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 25/10/2021،  والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 351 : 376، يوم الخميس 28/10/2021.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 35، من 1 : 25، يوم الأحد 31/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4/11/2021.

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وتسليم، القطع من 126 : 150، يوم الأحد 7/11/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع 176 : 200، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 11/11/2021.

وتسليم، القطع من 251 : 275، يوم الأحد 14/11/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 301 : 335، يوم الثلاثاء 16/11/2021.

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بقلم أحمد صبحي

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