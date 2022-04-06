تمكنت «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء «جاكوار» و«لاند روفر» و«بنتلى» و«مازيراتى» وغيرها من العلامات التجارية، من كسر حاجز الألف سيارة فاخرة للمرة الأولى، بعد أن تمكنت على مدار العام الماضى من بيع 1029 سيارة من العلامات التى تتولى إدارة عملياتها فى السوق المحلية، مقارنة مع 855 مركبة خلال عام 2020، بنمو بلغت نسبته %20.

وقالت الشركة فى تقرير لها مرسل إلى البورصة المصرية حصلت «المال» على نسخة منه إن إيرادات مبيعات السيارات الفاخرة قفزت بنهاية العام الماضى بنحو %30.2 لترتفع إلى 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع 1.4 مليار عام 2020.

وبذلك تكون «MTI» كسرت مستهدفاتها من المركبات الفاخرة العام الماضى بعد أن كانت تستهدف تحقيق إيرادات تقدر بـ 1.7 مليار دولار، كما تخطت معدلات تسليماتها المستهدفة بحوالى 29 مركبة.

ويمثل قطاع السيارات داخل «إم إم جروب» للصناعة والتجارة الخارجية نحو %20.1 من إجمالى إيرادات المجموعة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» نموًا بنسبة تقدر بنحو %1.8 لترتفع تسليمات «جاكوار» و«لاند روفر» فى السوق المحلية إلى 885 سيارة، مقارنة مع 869 مركبة خلال 2020.

ونجحت «جاكوار» فى تحقيق نمو كبير خلال العام الماضى بفضل تزايد الطلب على طراز «F-Pace» والتابع لفئة السيارات السيدان العائلية، بنسبة تصل إلى %73.3 لتقفز إلى 215 سيارة، مقارنة مع 124 سيارة خلال العام الأول من وباء كورونا.

أما عن أداء «لاندروفر»، فهبط بنسبة تصل إلى %10 على مدار العام الماضى، لتتراجع إلى 670 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال 2020 والتى بلغت 745 مركبة، وفقًا لبيانات «أميك».

وفى مطلع يناير الماضى أعلنت «MTI»عن طرح «جاكوار I-Pace» الكهربائية بالكامل فى السوق المحلية تماشيًا مع توجه الدولة الداعم للمركبات الخضراء، مستهدفة بيع وتسليم ما يقرب من 25 مركبة منها بنهاية العام الحالى، بإيرادات تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه.

وبحسب إفصاحات «MTI» للبورصة المصرية فإنها تستهدف خلال الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع السيارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد أن تمكنت من شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة تصل مساحتها الإجمالية إلى 7897 مترا، بقيمة 132 مليون جنيه لتدشين مركز متكامل لصالح العلامات التجارية التى تتولى إدارة عملياتها فى مصر.

وقالت مصار فى «MTI» لـ «المال» إن «إم إم جروب» تستهدف افتتاح مركزها المتكامل فى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول عام 2025 بعد الحصول على الموافقات الخاصة بالتصميم من قبل الشركات الأم العالمية.

وأضافت أن الشركة تتبنى إطلاق عدد من السيارات الجديدة خلال العام الحالى بهدف تعزيز مبيعات «MTI» فى سوق المركبات الفاخرة عبر تقديم «مازيراتى ليفانتى» والتابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض «SUVs» بمحرك سعة 2000 سى سى تيربو للمرة الأولى فى السوق المحلية، خلال النصف الثانى من العام الحالى.

من جانبه، كشف إسلام توفيق، مدير قطاع التسويق والمبيعات فى «أوتوموتيف»، عن سعى «MTI» لتقديم 4 موديلات هجينة هذا العام من موديلات جاكوار ولاندروفر وهم «رينج روفر سبورت»، و«رينج روفر إيفوك»، و«لاندروفر ديسكفرى سبورت»، و«جاكوار F-Pace».