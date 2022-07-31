«تسلية الأطفال» سبب تقييد شخص لـ«كلب» وسحبه بسيارته في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بتقييد وتعذيب «كلب» بواسطة حبل وسحبه في السيارة قيادته بمحافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشادة كلامية بين شخص وقائد سيارة لتقييده حيوان أليف “كلب” بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بمنطقة التجمع الأول في القاهرة ، وإحداث إصابات به بغرض تسلية أطفاله.

وبالانتقال لمحل الواقعة والفحص تقابل مع شخصين -مقيمان بذات المنطقة- وأفادا بتضررهما من قائد السيارة المشار إليه -مقيم بذات المنطقة- لارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتوصلت إلى المشكو في حقه، وبسؤاله أقر بأنه أثناء سيره بجوار محل إقامته تلاحظ له وجود كلب ضال مصابًا إثر تعدي الكلاب الأخرى بالمنطقة عليه، وتقييده لإبعاده عن المنطقة لإنقاذه من تعدى الكلاب عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.