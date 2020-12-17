تسلا موديل 3 تستحوذ على 12% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا

تمكنت تسلا موديل 3 من تسليم 260.9 ألف سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020

تمكنت سيارة تسلا موديل 3 من الاحتفاظ بصدارة مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا خلال الشهور العشر الأولى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020، بعد أن سلمت 260.9 ألف سيارة، لتتمكن من الاستحواذ على حصة تصل إلى 12% من إجمالى مبيعات المركبات الخضراء الصديقة للبيئة على مدار تلك الفترة، مع العلم أن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية سجلت على مدار تلك الفترة 2.13 مليون سيارة، بنمو 21%.

واستطاعت تسلا موديل 3 من تسلم 22.8 ألف سيارة خلال شهر أكتوبر من هذا العام، لتصل حصتها إلى 6.6% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية خلال هذا الشهر.

وحلت رينو زوي بالمركز الثانى فى قائمة طرازات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا هذا العام، بعد أن كانت بالمركز الثامن فى 2019.

وباعت رينو زوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020، مايقرب من 74.1 ألف سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 3%.

وحصدت سيارة ويلينج هونج هيوانج مينى المركز الثالث فى قائمة موديلات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا هذا العام، بتسليمها 52.7 ألف سيارة، بحصة سوقية 2%.

وتراجع ترتيب سيارة تسلا موديل Y فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا من المركز الثاني فى 2019، إلى المركز الرابع بنهاية أكتوبر 2020.

وبلغت مبيعات سيارات تسلا موديل Y خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020 ما يقرب من 52.3 ألف سيارة، بحصة سوقية 2%.

مبيعات سيارات هيونداي كونا تسجل 45.7 ألف وحدة

وقفز ترتيب هيونداي كونا الكهربائية، التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، إلى المركز الخامس هذا العام، مقارنة بالمركز التاسع العام الماضى.

وبلغت مبيعات سيارات هيونداي كونا الكهربائية بالكامل خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر هذا العام 45.7 ألف سيارة.

سيارات هيونداي كونا الكهربائية

وتمكنت سيارات هيونداي كونا من اقتناص حصة سوقية تصل إلى 2% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية فى جميع دول العالم.

وتراجع ترتيب نيسان ليف فى القائمة من المركز الثاني إلى المركز السادس بعد تسجيل مبيعات قدرت بـ 41.6 ألف سيارة، بحصة سوقية 2%.

أودي الكهربائية تشارك فى قائمة أكبر 10 سيارات كهربائية للمرة الأولى

أظهر تقرير Ev-sales المتخصص فى نشر بيانات مبيعات السيارات الكهربائية فى العالم مشاركة سيارات أودي الكهربائية للمرة الأولى عبر طراز AUDI e-Tron، التابع لفئة السيارات الـ SUVs.

وتمكن سيارات أودي e-Tron من بيع 36.2 ألف سيارة خلال الشهور العشر الأولى من 2020، بحصة سوقية 2%.

وساهم نمو مبيعات سيارات أودي e-tron فى صعود ترتيبها فى قائمة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعًا من المركز 25 العام الماضى، إلى المركز السابع فى 2020.

وكما ارتفع ترتيب سيارات جاس أيون أس من المركز الـ 16 إلى المركز الثامن هذا العام، بعد بيعها 35.1 ألف سيارة، بحصة سوقية 2%.

أما المركز التاسع فجاء من نصيب فولكس فاجن جولف الكهربائية، ببيعها 35.1 ألف سيارة، بحصة سوقية 2%، مع العلم أنها كانت تحتل المركز 14 فى 2019.

وهبط ترتيب بي واي دي كين برو من المركز الثاني إلى العاشر فى قائمة موديلات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا هذا العام، بعد أن سجلت مبيعات إجمالية خلال الشهور العشر الأولى تصل إلى 33.8 ألف وحدة، بحصة سوقية 2%.