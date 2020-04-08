«تسلا موديل 3 » تتربع على قمة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعًا فى العالم

تستحوذ على حصة تصل إلى %9 من إجمالى المركبات الكهربائية المباعة فى جميع دول العالم

تربعت تسلا موديل 3 على قمة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعًا خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 22 ألفًا، و983 سيارة، لتستحوذ على حصة تصل إلى %9 من إجمالى المركبات الكهربائية المباعة فى جميع دول العالم.

وأشار التقرير إلى اقتناص رينو تويزى المركز الثانى فى القائمة بعد أن سلمت 16 ألفًا، و316 سيارة خلال تلك الفترة، بحصة سوقية %6.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب نيسان ليف، والتى نجحت فى بيع 11 ألفًا، و722 سيارة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %4.

وأظهر تقرير EV-sales حصد فولكس فاجن جولف الكهربائية على المركز الرابع فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال تلك الفترة، بإجمالى 7930 سيارة، بحصة سوقية %3.

أما المركز الخامس، فجاء من نصيب ميتسوبيشى أوتلاندر، بإجمالى مبيعات قدرت بـ 7620 سيارة، وبحصة سوقية %3.

وأشار التقرير إلى حصد بيجو 208 الكهربائية المركز السادس فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية حول العالم على مدار شهرى يناير وفبراير 2020.

وقدر إجمالى مبيعات بيجو 208 المنتمية لفئة السيارات الهاتش باك الشبابية المدعومة بمحرك كهربائى بالكامل 7375 سيارة، بحصة سوقية %3 من إجمالى مبيعات الموديلات الكهربائية فى جميع دول العالم.

وحلت بى إم دبليو 530 الكهربائية فى المركز السابع فى القائمة ببيعها 6834 سيارة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى، بحصة سوقية تصل إلى %3.

وفى المركز الثامن، جاءت أودى e-Tron الكهربائية، والتى نجحت فى تسليم 6323 سيارة على مدار تلك الفترة، بحصة سوقية تصل إلى %2.

أما المركز التاسع فاقتنصته هيونداى كونا الكهربائية بالكامل، المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، بإجمالى 6106 سيارات، وحصة سوقية %2.

وفى المركز العاشر حلت شيفروليه بولت، والتى سجلت مبيعات إجمالية خلال شهرة يناير وفبراير من العام الحالى بـ 6056 سيارة، بحصة سوقية %2.

ورصد التقرير غياب مصنعى السيارات الصينية عن قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال الشهرين الأولين من العام الحالى، نظرًا لتفشى فيروس كورونا، واتجاه السلطات الصينية لإغلاق ما يقرب من %90 من مصانع السيارات بها، فى محاولة للسيطرة على الوباء.

الصين تتصدر رغم الركود

تصدرت الصين قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال الشهرين الأولين من العام الحالى، رغم الهبوط الحاد الذى أصاب العالم جراء تفشى فيروس كورونا، وبلغت مبيعات الصين الإجمالية من المركبات الكهربائية 66 ألفًا، و997 سيارة، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تصل إلى %25 من إجمالى مبيعات العالم منها.

وبحسب الإحصاءات الواردة بموقع “EV-sales”، حلت الولايات المتحدة فى المركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير من 2020، بعد أن سلمت 34 ألفًا، و279 سيارة، بحصة سوقية %13.

وجاءت ألمانيا فى المركز الثالث فى القائمة بعد أن تمكنت من بيع 32 ألفًا، و639 سيارة على مدار تلك الفترة، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %12 من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم.

أما المركز الرابع، فحصدته فرنسا بإجمالى سيارات كهربائية مباعة خلال تلك الفترة 28 ألفًا، و82 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى %10.

واقتنصت النرويج المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية حول العالم، بإجمالى 13 ألفًا، و210 سيارات، وحصة سوقية %5.

وفى المركز السادس، جاءت السويد، والتى نجحت فى تسويق ما يقرب من 10 آلاف، و679 سيارة خلال الشهرين الأولين من العام الحالى، بحصة سوقية تصل إلى %4.

أما المركز السابع، فحصدته هولندا بإجمالى 6927 سيارة مباعة خلال تلك الفترة، وحصة سوقية تصل إلى %3، وجاءت كندا فى المركز الثامن فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية حول العالم خلال الشهرين الأولين من العام الحالى، بإجمالى 6439 سيارة، وحصة سوقية %2.

واقتنصت إسبانيا المركز التاسع فى القائمة بإجمالى 6177 سيارة مباعة، وحصة سوقية تصل إلى %2 من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم.

وأظهر تقرير EV-sales، استحواذ سويسرا على المركز العاشر فى قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية، بإجمالى 3006 سيارات، وحصة سوقية تصل إلى %1.