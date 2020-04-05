تسلا تقود مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا خلال 2019 (فيديو)

استحوذت تسلا على حصة تصل إلى 17% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا

قادت تسلا مبيعات السيارات الكهربائية بعد أن تمكنت العلامة الأمريكية من بيع وتسلم 367 ألفًا، و820 سيارة على مدار 2019، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تصل إلى 17% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم.

بى واى دى تحصد المركز الثانى بقائمة السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا

حصدت بى واى المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا لفئة السيارات الكهربائية حول العالم على مدار العام الماضى.

وتمكنت بى واى دى الصينة المنشأ من بيع وتسليم 229 ألفًا، و506 سيارة خلال 2019، بحصة سوقية تصل إلى 10%.

وتمكنت بايك من اقتناص المركز الثالث فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا لفئة السيارات المدعومة بمحرك كهربائى بالكامل.

بى واى دى الكهربائية

وسجلت بايك مبيعات إجمالية من السيارات الكهربائية بلغت 160 ألفًا، و251 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 7%

أما المركز الرابع، فجاء من نصيب العلامة الصينية سايك، والتى نجحت فى تسويق 137 ألفًا، و666 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 6%.

بى إم دبليو تستحوذ على المركز الخامس

استحوذت بى إم دبليو، الألمانية، على المركز الخامس بقائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال 2019.

وسجلت العلامة الألمانية الفاخرة مبيعات إجمالية من السيارات الخضراء، الصديقة للبيئة، قدرت بـ 128 ألفًا، و883 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 6%.

ونحجت تويوتا فى اقتناص المركز السادس بالقائمة بمبيعات إجمالية بلغت 88 ألفًا، و155 سيارة، بحصة سوقية 5%.

فولكس فاجن بالمركز السابع

تمكنت فولكس فاجن من اقتناص المركز السابع فى قائمة المركبات الكهربائية الأعلى مبيعًا فى العالم خلال 2019.

وبلغت مبيعات فولكس فاجن، أكبر مصنع للسيارات فى أوروبا، من السيارات الخضراء 84 ألفًا، و199 وحدة، بحصة سوقية 4%.

أما المركز الثامن، فجاء من نصيب العلامة اليابانية نيسان، والتى تمكنت من تسليم 80 ألفًا، و545 سيارة خلال 2019.

وتمكنت نيسان من حصد حصة سوقية تصل إلى 4% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم.

وفى المركز التاسع، جاءت جيلى بإجمالى 75 ألفًا، و869 سيارة كهربائية مباعة، بحصة سوقية 3%.

وحلت هيونداى فى المركز العاشر فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بإجمالى 72 ألفًا، و959 سيارة، بحصة سوقية 3%.