«تسلا» تعتزم تركيب 20 ألف شاحن للطرازات صديقة البيئة

تتعاون شركتا تسلا وهيلتون لتركيب ما يصل إلى 20 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية فى فنادق ومنشآت هيلتون، وفق ما أورده موقع «ذا فيرج».

وسيبدأ المشروع فى أوائل عام 2024 ومن المقرر تركيب أجهزة الشحن فى 2000 موقع فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكرت هيلتون أن تلك تعد أكبر شبكة سيارات كهربائية مخطط لها من قبل أى شركة عاملة فى مجال الضيافة والفندقة.

ونظريا هناك أماكن شحن سيارات كهربائية تكفى لتركيب 10 أجهزة شحن فى كل موقع، ولكن التوزيع قد يختلف، حيث تقول هيلتون أنه سيتم تركيب «ستة على الأقل» فى أى موقع.

ووفقًا للشركة، تلعب مسألة توفير شحن السيارات الكهربائية دورًا رئيسيًا فى عام 2023 فى زيادة معدلات الإشغال والإقامة فى فنادق هيلتون.

ويمكن لشاحن «يونفيرسال وول كونيكتور» Universal Wall Connector الذى أطلقته “ تسلا ” مؤخرًا (والذى تطلبه هيلتون) على وجه التحديد مشاركة الكهرباء مع ما يصل إلى 6 أجهزة شحن متطابقة متصلة بنفس خط الخدمة.

وقد تم تصنيف شواحن التيار المتردد من المستوى 2 لتوفير نطاق يصل إلى 44 ميلا لسيارات “تسلا” فى الساعة بمعدل شحن يبلغ 11.5 كيلو واط (48 أمبير).

وتبيع شركة “ تسلا ” أجهزة الشحن هذه فى متجرها عبر الإنترنت مقابل 595 دولارًا لكل منها، ويبدو أنها قامت بإزالة شاحنها J1772، الذى تم إطلاقه فى أكتوبر الماضي، والذى لا يمكن توصيله بسيارة “ تسلا ” بدون محول خارجي.

وإذا دفعت هيلتون مقابل التجزئة (من المرجح ألا يحدث هذا) مقابل 20 ألف جهاز شحن، فإنها ستنفق ما لا يقل عن 11.9 مليون دولار مقابل الأجهزة فقط.

يُشار إلى أن العديد من الفنادق اليوم إما لا تحتوى على أجهزة شحن أو لديها شاحن واحد أو اثنين فقط.

ويكشف البحث السريع على تطبيق موقع شاحن المركبات الكهربائية «PlugShare» أن فندق هيلتون واحد فقط فى مانهاتن، نيويورك، لديه شواحن داخل المبنى.

وتسعى شركة «تسلا» إلى توسيع شبكة الشاحن الفائق الخاصة بها بشكل مطرد حول العالم.

وفى أبريل 2023 أعلنت «تسلا» أنها نجحت فى تركيب 45000 شاحن فائق حول العالم.

وبموجب خريطة «تسلا» تتجمع معظم الشواحن الفائقة فى أجزاء محددة من العالم، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأيسلندا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وعلاوة على ذلك شرعت شركة صناعة السيارات ومقرها ولاية تكساس الأمريكية فى توفير خدمات الشاحن الفائق للسيارات الكهربائية غير التابعة لـ«تسلا».