«تسلا» تطرح خصومات على سياراتها الكهربائية «موديل 3»

أعلنت تسلا، عملاقة صناعة السيارات الأمريكية عن تقديم خصومات تتخطى 1300 دولار على بعض السيارات من طراز “موديل 3” في مخزونها في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن موقع الشركة الإلكتروني.

وتجيء تلك الخطوة في أعقاب خصومات أكمبر طرحتها تسلا في أوروبا.

وكانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد رفعت أسعارها في السوق الأمريكية على معظم السيارات التي جرى طلبها حديثا هذا الشهر.

وقال محللون إن تسلا طرحت تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات هذا العام في عدة مناطق وإنها تلجأ إلى تقديم حوافز لتصفية مخزونها في محاولة لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة وتزايد المنافسة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك للمساهمين يوم الثلاثاء إن تسلا ستجرب تقديم إعلانات لسياراتها للمرة الأولى في خطوة قال محللون إنها قد تزيد الطلب.

ورفعت تسلا أسعار بعض الطرازات الجديدة بصورة طفيفة مرتين هذا الشهر في الولايات المتحدة لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل بدء تخفيضات الأسعار هذا العام.

وتبدأ أسعار سيارات تسلا في الولايات المتحدة للطراز “موديل 3” من 40,240 دولار، بينما يبدأ سعر الطراز “موديل واي” من 47,490 دولار.