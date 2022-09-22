«تسلا» تستهدف مضاعفة مبيعاتها فى ألمانيا إلى 80 ألف سيارة خلال 2022

تستهدف شركة تسلا المتخصصة فى إنتاج السيارات الكهربائية مضاعفة مبيعاتها من السيارات فى الأسواق الألمانية إلى 80 ألف وحدة خلال العام الحالي، بحسب تقرير لشركة Automobilwoche.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن «تسلا» باعت ما يقرب من 39.714 سيارة كهربائية فى أكبر اقتصاد فى أوروبا عام 2021، وستستمر فى استهداف مضاعفة مبيعاتها سنويًا.

وتخطط شركة تسلا لتعزيز مبيعاتها فى ألمانيا بعد أن قام مديرها التنفيذى إيلون ماسك بتسليم الزبائن أول نموذج من السيارة «واى اس»، الذى تم تصنيعه فى مصنع بالقرب من برلين فى مارس الماضى.

فيما تعطل التوسع فى ذلك المصنع بعد أن قرر المجلس المحلى تأجيل التصويت على خطة تطوير، وفقًا لما أوردته إذاعة «آر بى بى» مطلع الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد آخر، تسير على ما يرام جهود تسريع إنتاجية مصنع «جيجا برلين» الذى يعد أول خط للشركة فى أوروبا، وهو ما يفسح الطريق للإعلان عن مخطط لضم أراضٍ جديدة.

ونقلاً عن «تسلا، فإن هناك جهودًا لتسريع وتيرة إنتاج موديل «واى اس»، وعلى الرغم من أن الشركة لم تفصح عن أى أرقام لدعم ثقتها فى تلك الطرازات، فقد أوردت صحيفة محلية أن ألف سيارة تم بناؤها تقريباً أسبوعيًا من خلال مصنع «سمر» بألمانيا الذى يسهم بعُشر الطاقة الإنتاجية القصوى.

وأوردت وكالة ألمانيا أن مصنع برلين يستهدف إنتاج 5 آلاف سيارة أسبوعيًا فى الربع الأول من 2023.

وتستهدف شركة تسلا زيادة إنتاجها السنوى إلى 2 مليون وحدة فى عام 2023، وعلى المدى الطويل إلى 20 مليون وحدة.

وقالت شركة تسلا أيضًا إنها ترغب فى خفض استهلاك المياه أثناء الإنتاج، فى استجابة مباشرة لمخاوف آثارها على السكان بخصوص إمدادات المياه المحلية.

ودشنت «تسلا» خططًا لضم أراض إلى مصنع «جيجا برلين» مطلع العام الجاري، وحرصت على إطلاع السكان المحليين على هذه الخطط من خلال مؤتمر صحفى لها.

والمعروف أن التوسعات ستضمن زيادة مساحات لوجيستيات والتخزين وإنشاء محطة قطار لتيسير تسليم المكونات وتصدير السيارات، كما ستسهم هذه المحطة فى تخفيف الضغوط على البيئة والحالية المرورية.