«تسلا» تستدعي 1.1 مليون سيارة في أمريكا .. لهذا السبب

استدعت تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية زهاء 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية عيب يتعلق بنظام الانعكاس التلقائي للنوافذ الذي تقول إنه قد لا يتفاعل بشكل صحيح في حالة اكتشاف جسم عائق، مما يزيد من خطر تعرض الركاب لخطر الإصابة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأخبرت تسلا ،إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة الأمريكية أنها ستجري تحديثا لبرنامج انعكاس النافذة التلقائي. ويشمل الاستدعاء بعض السيارات من طرز 3 وواي وإس وإكس في فترة تتراوح بين 2017 و 2022.

وقالت تسلا إنها ليست على علم بأي مطالب لتفعيل ضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات متعلقة بالاستدعاء.

وذكرت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة أن إغلاق النافذة بدون تفعيل نظام الانعكاس التلقائي المناسب قد يتسبب في انغلاق النوافذ على السائق أو الركاب قبل انعكاسه، مما يزيد من خطر الإصابة.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك على تويتر وصف الإجراء بأنه استدعاء.

وقال “هذا المصطلح قديم وغير دقيق. هذا تحديث صغير للبرنامج. على حد علمنا، لم تقع أي إصابات”.

لكن كلا من إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة وتسلا أشارتا في الوثائق التي تم الإعلان عنها أمس الخميس إلى الحملة باعتبارها استدعاء بالفعل.