تسلا ترفع أسعار السيارة سيدان الموديل الثالث في الصين

يصل سعر السيارة حاليا في الصين إلى 250 ألف يوان

رفعت شركة تسلا سعر السيارة سيدان الموديل الثالث في الصين بنحو ألف يوان (155 دولار) بداية من السبت بسبب تأرجح التكلفة، بحسب وكالة بلومبرج.

صعود سعر السيارة سيدان الموديل الثالث

يقدر حاليا سعر الموديل الأساسي من السيارة عند 250 ألف يوان، بحسب تدوينة لشركة تسلا على حسابها على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي.

معدلات التضخم في الصين تحت السيطرة، بحسب صحيفة ذي ايكونوميك دايلي.

وكانت شركة تسلا المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية قد أطلقت السيارة في مطلع 2019.

وقالت الشركة حينها إنها في متناول الكثيرين، نظرا لسعرها المعقول مقارنة بنسخ سابقة باهظة الثمن.

و يبدأ سعرها من 35 ألف دولار للزبائن في الولايات المتحدة.

وغرّد المدير التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، قائلا إن السيارة الجديدة ستكون متوفرة في أوروبا خلال 6 أشهر، وفي آسيا خلال 6-8 أشهر.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية والضرائب قد ترفع سعر السيارة بنسبة 25 في المئة عن ذلك السعر الذي تباع فيه بأميركا.

وكان ماسك، قد وعد بتقديم نسخة جديدة بأسعار معقولة، منذ أن كشفت ” تسلا” عن النموذج الأول من هذا الطراز عام 2016 ،

وذلك بعدما انتقد كثيرون أسعار الطرازات السابقة لسيارات تيسلا، فمثلا تراوح ثمن “تسلا إس” بين 76- 130 ألف دولار.

وتتيح الشركة للمشترين المحتملين استئجار السيارة وإعادتها خلال 7 أيام، أو قيادتها لمسافة ألف و600 كيلومتر.

وعوضا عن حفل إعلاني ضخم للكشف عن السيارة الجديدة، اكتفت الشركة الأميركية بفتح الباب أمام طلبات شراء “تسلا الموديل الثالث عبر الإنترنت”.

وفي محاولة لإنتاج سيارة بسعر منخفض، سعت الشركة إلى إغلاق عدد من معارضها في الولايات المتحدة والإبقاء على تلك التي تشهد حركة نشطة فقط، والاكتفاء بالبيع عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن البيع عبر الانترنت وتطوير كفاءة السيارة سيساعدها على تخفيض سعر السيارة بمعدل يصل إلى 6 %.

وتصل سرعة السيارة الكهربائية إلى 260 كيلومترا في الساعة.