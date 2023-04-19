تسلا تخفض أسعار سياراتها للمرة السادسة في 2023.. خصومات تصل إلى 20%

خفضت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أسعار بعض طرازاتها للمرة السادة في 2023، لتصل الخصومات على بعض الموديلات حتى 20% خلال العام الحالي فقط.

ووفقا لرويترز، تأتي تخفيضات الأسعار وسط منافسة شرسة على الحصة السوقية العالمية من سوق السيارات الكهربائية، خاصة من شركة BYD الصينية.

كما تأتي التخفيضات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة – أكبر أسواق تسلا – لإدخال معايير أكثر صرامة من شأنها الحد من الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية .

وشملت التخفيضات الجديدة بعض طرازات Y و Model 3 في الولايات المتحدة، وتأتي عقب تخفيضات أقرتها الشركة على بعض سياراتها في أوروبا وإسرائيل وسنغافورة واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين.

أسعار سيارات تسلا في أبريل 2023

وأظهر موقع الشركة على الإنترنت أنها خفضت أسعار سياراتها من طراز ” موديل واي” long range و performance بمقدار 3 آلاف دولار لكل منهما، وطرازها “موديل 3” rear-wheel drive بمقدار 2000 دولار لتصل إلى نحو 40 ألف دولار.

وبهذا تكون تسلا قد خفضت أسعار الفئة الأساسية من طراز “موديل 3” بنسبة 11٪ منذ بادية 2023 حتى الآن، وأسعار الئة الاساسية من طراز “موديل واي” بنسبة 20٪ خلال نفس الفترة.

وجاءت التخفيضات قبل أيام من الموعد المقرر لإعلان نتائج أعمال تسلا عن الربع الأول من 2023، والتي ستكشف عن تأثير قرارات خفض الأسعار على ارباح الشركة.

وحتى الآن تظل مبيعات تسلا حول العالم متفوقة على نظيرتها الأمريكية واليابانية، لكنها لا تزال تسعى جاهدة للحاق بشركات صناعة السيارات الصينية في الصين التي تعد ثاني أكبر سوق لها.

وتراجعت أسهم تسلا 2.3% في التعاملات الصباحية اليوم، لكن السهم يبقى مرتفعة قرابة 50٪ هذا العام، بعد أن سجل أكبر انخفاض سنوي له في عام 2022.