«تسلا» تخفض أسعار سياراتها للمرة الثانية هذا الأسبوع في الصين

خفضت شركة “تسلا” للمرة الثانية هذا الأسبوع، أسعار سياراتها في الصين، مما زاد المخاوف من اشتعال حرب أسعار بين مصنعي السيارات، بحسب وكالة بلومبرج.

شركة صناعة السيارات خفضت أسعار مخزون سياراتها الحالي من طراز “S سيدان” و”X” الرياضية بما يصل إلى 70 ألف يوان (9600 دولار)، ليصل سعر الأولى إلى 754900 يوان، والثانية إلى 836 ألف يوان، وفقاً لبيان الشركة المنشور على حسابها الرسمي “وي تشات” الأربعاء.

خفضت شركة “تسلا” للمرة الثانية هذا الأسبوع، أسعار سياراتها في الصين، وهو ما زاد المخاوف من اشتعال حرب أسعار بين مصنعي السيارات.

مبيعات شركة “تسلا”

تأتي الخطوة بعد يومين من تقليص الشركة أسعار طرازَي “لونغ رينج” و”بيرفورمنس” من نوع “مودل واي” الرياضية متعددة الاستخدامات بمقدار 14000 يوان (1900 دولار)، وتمديد دعم التأمين للنسخة الأساسية من “مودل 3” العائلية، مع الحفاظ على الميزة حتى نهاية الشهر المقبل.

تؤدي التخفيضات إلى تسريع حرب الأسعار في أكبر سوق للسيارات في العالم، وتضغط على شركات صناعة السيارات الفاخرة المنافسة مثل “بي إم دابليو” و”مرسيديس” لتحذو حذوها.

إلى جانب تخفيضات الأسعار، حافظت “تسلا” على حوافز أخرى، بما في ذلك خدمة الشحن السريع المجانية، وتجارب نظام القيادة الآلية المحسن.

تراجعت صادرات “تسلا” من مصنعها في الصين 31% في يوليو الماضي مسجلة أدنى مستوياتها العام الجاري. أعلنت شركة تصنيع السيارات الشهر الماضي أن إنتاجها العالمي سيتقلص خلال الربع الثالث جراء التوقف عن العمل لتحديثات المصانع، بلا مزيد من التفاصيل. يُنتظر أن تبدأ تصنيع طراز حديث من السيارة “مودل 3” العائلية قريباً.

حذّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، الشهر الماضي من أن شركته ستستمر في تخفيض الأسعار إذا واصلت أسعار الفائدة صعودها. أثّرَت عدة جولات من التخفيضات سلبياً بالفعل في هامش الربح الإجمالي للشركة من مجال السيارات، الذي هبط إلى أدنى مستوياته على مدى 4 أعوام خلال الربع الثاني من السنة الحالية.