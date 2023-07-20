تسلا تخطط لتعزيز إنتاج السيارات والبطاريات بأكبر مصنع لها في أوروبا

تخطط عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية “تسلا”، المملوكة لقطب الأعمال إيلون ماسك، لإجراء تغييرات شاملة على أكبر مصنع لها في أوروبا، الكائن قرب العاصمة برلين، من بينها تعزيز إنتاج خلايا البطاريات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويشير ذلك إلى أن خطط تعزيز إنتاج المصنع لا تزال قيد التنفيذ رغم تحول التركيز في الآونة الأخيرة إلى التوسع في الولايات المتحدة.

كانت تسلا قد قالت، في فبراير الماضي، إنها تجمع وحدات البطاريات في مصنعها الألماني وتستعد لإنتاج الأقطاب كهربائية، لكنها لم تبدأ في ذلك لأنها كانت تركز على إنتاج الخلايا في الولايات المتحدة بسبب الإعانات المقدمة بموجب قانون خفض التضخم.

وتريد تسلا مضاعفة قدرتها على إنتاج البطاريات إلى 100 جيجاوات في الساعة وإنتاج مليون سيارة سنويًّا، مما يجعل قدرة المصنع تفوق فولكس فاجن، ومقرها في فولفسبورج.

وتنتج الشركة حاليًّا حوالي 5000 سيارة أسبوعيًّا في مصنعها في جرونهايده قرب برلين، ولم تقدم جدولًا زمنيًّا لزيادة الإنتاج.