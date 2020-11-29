تسلا تخطط لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة للأسواق الأوروبية

253.4 ألف وحدة مبيعات سيارات تسلا عالميًا خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020

تخطط شركة تسلا الأمريكية، المتخصصة فى إنتاج السيارات الكهربائية، للتوسع في أوروبا خلال الفترة القليلة المقبلة عبر إنتاج سيارة صغيرة، في ظل تفضيل المستهلكين في أوروبا لهذه الفئة من السيارات، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تميل السيارات إلى الحجم الأكبر لأسباب تتعلق بالذوق الشخصي.

وتحتل تسلا قمة ماركات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا فى العالم خلال الشهور الثمامية الأولى من العام الحالى.

وبلغت مبيعات تسلا فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2020 ما يقرب من 253.4 ألف سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام الماضى والتى بلغت 210 آلاف مركبة، بنمو 20.6%.

وقفزت مبيعات تسلا خلال شهر أغسطس من هذا العام 60.3%، بعد أن باعت 42887 سيارة، مقابل 26758 مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضى.

ايلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم

تقدم رجل الأعمال التكنولوجية، إيلون ماسك، على مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم، بعد الارتفاع المفاجئ في ثروته الشخصية.

وارتفعت ثروة ماسك بنحو 7.2 مليار دولار، فبلغت 128 مليار دولار، بعد أن قفزت قيمة اسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها.

ووفقًا لمؤشر بلومبيرج، احتل جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، صدارة قائمة أثرياء العالم، بثررة تصل إلى 183 ملياردولار.

وارتفعت ثروة جيف بيزوس الشخصية هذا العام مع ارتفاع الطلب على خدمات أمازون في ظل تفشي فيورس كورونا المستجد.

ايلون ماسك

وظل بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أغنى شخص في العالم لسنوات، قبل أن يزيحه بيزوس من المركز الأول في عام 2017.

وتبلغ ثروة جيتس 127.7 مليار دولار، وكان يمكن أن ترتفع أكثر إن لم يتبرع بمبالغ كبيرة للأعمال الخيرية.

ويأتي تقدم ماسك بعد أنباء عن إضافة أسهم شركة تسلا إلى مؤشر اس اند بي 500، أحد مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة.

وساهمت تلك الأنباء فى ارتفاع معدلات شراء أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا مما زاد من قيمتها في السوق إلى ما يزيد على 500 مليار دولار، وتعزيز قيمة ما يمتلكه ماسك من أسهم الشركة.

وأصبحت تسلا أغنى شركة سيارات في العالم من حيث القيمة، على الرغم من أن إنتاجها لا يعادل إلا جزءا بسيطا من إنتاج شركات السيارات الأخرى المنافسة، مثل تويوتا، وفولكس فاغن، وجنرال موتورز.

وستكون تسلا والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، أكبر الوافدين الجدد على مؤشر اس اند بي 500، بقيمة سوقية تزيد على 500 مليار دولار.

وأعلنت تسلا في أكتوبر عن أكبر أرباح ربع سنوية لها، حيث حققت 874 مليون دولار في الربع الثالث من العام، بارتفاع قدره 156٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.