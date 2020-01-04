تسلا تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية عالميًّا خلال 11 شهرًا (جراف)

تمكنت تسلا من حصد حصة سوقية تصل إلى 16% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية

أظهر تقرير EV-Sales المتخصص فى نشر مبيعات السيارات الكهربائية تصدر تسلا قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للمركبات الخضراء خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، فى الفترة من يناير حتى نوفمبر، بعد أن تمكنت من بيع 304.8 ألف سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة المقابلة من عام 2018، والتى سجلت 204.9 ألف سيارة، بمعدل نمو 48.8%، مع العلم بأن مبيعات السيارات الكهربائية، خلال تلك الفترة، ارتفعت 12.4%، بإجمالى 1.94 مليون مركبة، مقابل 1.72 مليون سيارة كهربائية مبيعة خلال 2018.

تسلا تحصد 16% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية

أظهر التقرير حصد تسلا حصة سوقية تصل إلى 16% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2019.

وقُدرت الحصة السوقية للعلامة الأمريكية تسلا، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018، بـ12%، وفقًا للتقرير.

وحصدت بى واى دى الصينية المركز الثانى فى قائمة العلامات الأعلى بإجمالى 208.5 ألف سيارة، بنمو 8.4%.

واستطاعت بى واى دى الحفاظ على حصتها السوقية خلال تلك الفترة من عامي 2018 و2019 عند مستوى 11% دون تغير.

أما فى المركز الثالث فجاءت بايك، والتى تراجعت مبيعاتها 9.6%، لتسجل 124 ألف سيارة، بحصة سوقية 6%.

وحصلت سايك المركز الرابع فى القائمة ببيعها 122.8 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة 6% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية.

بى إم دبليو تقتنص المركز الخامس

اقتنصت بى إم دبليو الألمانية المركز الخامس بقائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية عالميًّا.

وارتفعت مبيعات بى إم دبليو من السيارات الكهربائية، خلال الـ11 شهر الأولى من 2019، بنسبة 4.5%، بإجمالى 117.9 ألف وحدة.

وبلغت الحصة السوقية للعلامة الألمانية 6% من إجمالى مبيعات المركبات الصديقة للبيئة فى العالم خلال تلك الفترة.

مبيعات نيسان الكهربائية تهبط 16.6%

وأشار تقرير EV-sales إلى هبوط مبيعات نيسان من السيارات الكهربائية، خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019، بـ16.6%.

وتسبب هبوط المبيعات فى استحواذ العلامة اليابانية على المركز السادس فى القائمة ببيعها 74.9 ألف سيارة، بحصة سوقية 4%.

وجاءت جيلى فى المركز السابع بالقائمة بعد أن باعت 73.7 ألف سيارة، بنمو بلغت نسبته ما يقرب من 61%.

وفى المركز الثامن حلّت فولكس فاجن، والتى صعدت مبيعاتها، خلال تلك الفترة، بـ52.2%، بإجمالى 71 ألف سيارة.

هيونداى تسجل أعلى معدل نمو بمبيعات السيارات الكهربائية

سجلت هيونداى أعلى معدل نمو فى مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 66%، بإجمالى 65.2 ألف سيارة.

وتمكنت هيونداى من المشاركة فى قائمة أكبر 10 علامات تجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية باستحواذها على المركز التاسع.

وفى المركز العاشر جاءت تويوتا، والتى نمت مبيعاتها 22.6%، بعد أن سلمت 51.3 ألف سيارة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى مبيعات أكبر 10 علامات تجارية من السيارات الكهربائية، خلال الـ11 شهرًا الأولى من عامى 2018 و2019:

كما يوضح الجراف التفاعلى التالى الحصص السوقية للعلامات التجارية من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة نفسها من عامي 2018 و2019: