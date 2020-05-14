تسلا تتربع على عرش ماركات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا الربع الأول (جراف)

استحوذت تسلا على حصة سوقية تصل إلى 19% من إجمالى السيارات الكهربائية

تربعت تسلا على قمة ماركات السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2020، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 88 ألفًا، و400 سيارة، لتستحوذ على حصة تصل إلى 19% من إجمالى المركبات الكهربائية المباعة فى جميع أنحاء العالم خلال تلك الفترة، بحسب الإحصائيات المنشورة على موقع EV Volumes.

وتمكنت سيارات تسلا من بيع وتسليم 60 ألفًا، و131 سيارة خلال شهر مارس من العام الحالى، بحصة تصل إلى 31.3%

مبيعات السيارات الكهربائية تهبط 7% الربع الأول

أشار التقرير المنشور على موقع EV Volumes إلى هبوط مبيعات السيارات الكهربائية الربع الأول من 2020 بنسبة تصل إلى 7%.

وبلغت إجمالى المركبات الكهربائية المباعة عالميًا خلال الربع الأول من 2020، 460 ألفًا، و506 سيارة، مقابل 495 ألفًا، و888 وحدة خلال الفترة ذاتها 2019

وبين EV Volumes أن مبيعات الكهربائية خلال شهر مارس 2020 هبطت بنسبة 14.2%، لتسجل 192 ألفًا، و380 سيارة.

وسجلت السيارات الكهربائية مباعة إجمالية خلال الربع الأول من العام الماضى وفقًا للتقرير 224 ألفًا، و335 سيارة كهربائية.

وجاءت BMW فى المركز الثانى فى قائمة العلامات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية فى الربع الأول من 2020، بإجمالى 31 ألفًا، و889 سيارة.

وبلغت مبيعات BMW من السيارات الكهربائية خلال شهر مارس من هذا العام 10 آلاف، و862 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى 5.6%.

وجاءت فولكس فاجن فى المركز الثالث ببيعها 27 ألفًا، و287 سيارة كهربائية على مدار الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

وبلغت حصة فولكس فاجن من إجمالى سيارات الركوب الكهربائية المباعة فى جميع دول العام خلال تلك الفترة بنحو 6%.

سيارة كهربائية من فولكس فاجن

وبين EV Volumes أن بى واى دى اقتنصت المركز الرابع فى قائمة الماركات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال الربع الأول.

وبلغ إجمالى مبيعات بى واى دى من السيارات الكهربائية خلال تلك الفترة 22 ألفًا، و200 سيارة، بحصة 5%.

رينو تنتزع المركز الخامس

انتزعت رينو الفرنسية المركز الخامس فى قائمة العلامات الأعلى مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

وسجلت EV Volumes مبيعات إجمالية رينو من المركبات الكهربائية تقدر بـ 21 ألفًا، و331 سيارة، بحصة سوقية 5%.

الجراف التالى يوضح أكبر 10 ماركات مبيعًا للسيارات الكهربائية خلال الربع الأول من 2020: