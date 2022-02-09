«تسلا» الأمريكية تعرض على مصر بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة

عرضت شركة تسلا الأمريكية على مصر، ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة، توريد بطاريات لتخزين الطاقة بقدرات ضخمة تصل إلى 100 ميجاوات، وبعمر افتراضى يصل إلى 20 عامًا يعد الأكبر فى مجال البطاريات.

كشف الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للتعاون الدولى والتخطيط، فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة الأمريكية عرضت على الوزارة البطاريات قبل أسابيع، وبقدرات وعمر افتراضى أضعاف البطاريات الحالية.

وأشار «مهينة» إلى ان الوزارة تدرس حاليًا العرض والأسعار المقدمة، موضحًا أن عددًا من الدول، مثل ألمانيا واليابان، تستخدم تلك البطاريات لمساهمتها فى الاستفادة من كل القدرات المنتجة، ولكنه سيضاعف تكلفة الطاقة المتجددة، نظرا لارتفاع تكلفة البطاريات.

فى سياق متصل، كشف «مهينة» عن تشكيل لجنة لتوطين صناعة البطاريات لتخزين الطاقة فى مصر، لافتًا إلى أنها تضم كلًا من وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والتعاون الدولى والمالية، إضافة إلى «الدفاع».

وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليًا مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات لصناعة البطاريات فى مصر لاستخدامها وتصديرها للخارج، فى ظل الفائض الضخم من الطاقة.

وكشف أن الوزارة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع فنادق شرم الشيخ لمناقشة تحولها إلى الطاقة المتجددة، وتركيب محطات شمسية بدلًا من استخدامها الطاقة التقليدية.

وأضاف «مهينة» أن الوزارة ستسمح لتلك الفنادق بربط محطاتها الشمسية على الشبكة القومية بدون تكاليف، إضافة إلى أنها ستتيح لها إمكانية الحصول على الطاقة الكهربائية عبر شبكات الوزارة أو محطاتها الخاصة، مؤكدًا أن تلك الخطوات تأتى ضمن خطة الدولة لتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.