تسكين طلاب مدرسة «قاسم أمين التراثية» بالإسكندرية بأماكن أخرى عقب سقوط سقف البدروم

نفذت إدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية اليوم أعمال تسكين طلاب مدرسة “قاسم أمين التراثية” الإعدادية بنات، بمدرسة إسماعيل صبري الرسمية لغات، عقب سقوط أجزاء من سقف بدروم المدرسة الأولى أمس الاثنين، وذلك وفقاً للقرار العاجل الذي أصدره وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد حرصا على سلامة الطلاب.



كما شمل قرار نقل الطلاب تسكين طلاب الفترة المسائية بالمدرسة المتضررة، بمدرسة المنشية الابتدائية، لحين إدراج مدرسة قاسم أمين ضمن الخطة العاجلة للصيانة والترميم.



ووفقا لمصدر مطلع سيتم البدء في ترميم مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بمجرد الحصول على موافقة وزارة الآثار، لما لها من طابع تراثي.



تجدر الإشارة إلى أن المدرسة أنشئت عام ١٩٢٧، وتضم ٤ مبانٍ آيلة للسقوط، وتحوي ما يقرب من ٤٠٠ طالبة.