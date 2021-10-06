تسعير جديد لخدمات فتح الحسابات والبطاقات بـ«البريد»

اعتمدت الهيئة القومية للبريد تسعير بعض خدمات الحسابات والبطاقات والخدمات المالية، وكذلك رفع الحد الأدنى لفتح الحسابات والرسوم الخاصة بإصدار كشف الحساب اعتبارًا من شهر أكتوبر الجارى.

وتضمنت قائمة التسعير الجديدة، تحديد قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب بنحو 100 جنيه أفراد/ شركات للحساب الجارى بدون فوائد، و100 جنيه أفراد و1000 جنيه شركات للحساب الجارى الفضى، وترتفع قيمة الحد الأدنى لفتح حساب جارى ذهبى 10 آلاف جنيه أفراد/ شركات، بينما يبلغ الحد الأدنى لحسابات التوفير 100 جنيه أفراد و1000 جنيه شركات.

كما تحددت رسوم فتح الحساب التى يتم تحصيلها من العميل لتتراوح بين 10 جنيهات أفراد و25 جنيها شركات للحساب الجارى بدون فوائد، و25 جنيها أفراد و50 جنيها شركات للحساب الفضى والذهبى والتوفير، ويلتزم العميل بسداد جنيه عن اليوم غرامة انخفاض عن الحد الأدنى لفتح حساب جارى ذهبى، و50 جنيها رسوم الشهادات، بينما يتم استثناء حساب فضى معاش من رسوم فتح الحساب.

أما عن رسوم كشف الحساب، يتم تقديم الخدمة من خلال مكاتب البريد نظير 2 جنيه لكل ورقة بحد أدنى 20 ورقة لكشف الحساب باللغة العربية وبدون حد أقصى، وفيما يخص رسوم كشف حساب تفصيلى يتم تحصيل 5 جنيهات لكل ورقة بحد أدنى 20 جنيه لكشف الحساب باللغة العربية وبدون حد أقصى.

كما تتيح الهيئة خدمة استخراج كشف حساب دورى أو عند الطلب عبر البريد الإلكترونى وتقدم مركزيًا من خلال إدارة خدمة العملاء التابعة لقطاع التجزئة المالية وكذلك التابعة لقطاع التوفير نظير سداد مبلغ 50 جنيه لكشف الحساب باللغة العربية للمرة الواحدة.