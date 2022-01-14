تسعة عقود ومصر للتأمين تغطي مخاطر الاقتصاد الوطني

تحتفي شركة مصر للتأمين في يناير 2022 بمرور 88 عاما على انشائها على يد رائد الاقتصاد الوطنى طلعت حرب في 14 يناير 1934 لتكون بذلك أول شركة تأمين برأس مال مصرى واداره مصرية خالصه توفر الحماية التأمينية للمشروعات التى أقامها المصريون دعما للاستقلال الوطنى وتمثل النواه الاولى لنشأة صناعة التأمين الوطنية فى مصر والداعم الرئيسى لانطلاقة الاقتصاد الوطنى من خلال مساهمتها فى توفير الحماية التأمينية للمشروعات الاقتصادية و لتستمد من اسم مصر قوة وعراقة واصرار مصر الوطن.

وقد كانت هذه السنوات بما حملته من تجارب وخبرات ومصاعب استطاعت الشركة التغلب عليها وتحقيق النجاح بمثابه درجات سلم رفعة الشركة وتميزها لتخطو نحو المستقبل بخطوات واثقة تستند الى خبرة أصقلتها تجارب السنوات الماضية وكوادر وكفاءات تزخر بها الشركة لتنتقل من ماضى عريق لحاضر مشرق ومستقبل ملئ بالامل والطموح .

وقد تصادف احتفاء الشركة بمرور 88 عام على انشائها باعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2021 فقد استطاعت شركة مصر للتامين تحقيق العديد من الانجازات والنجاحات وهو ما ظهر جليا في نتائج الاعمال والذي أكد نجاح الاستراتيجية الطموحة التى تنتهجها شركة مصر للتامين تحت مظلة شركة مصر القابضة للتامين وبالدعم الغير مسبوق من وزارة قطاع الأعمال العام .

فقد أكد عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن الشركة استطاعت المضي قدما نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة لتتجسد نتائجها وثمارها الان على ارض الواقع فقد حققت الشركة جملة أقساط خلال العام المالي 2020/2021 بمبلغ 9.6 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة قدرها 249 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 2.7%.

وقد بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالي 2020/2021 مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 4.0 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل انخفاض قدره (10.4%.)

وأضاف جودة بأن إجمالي استثمارات الشركة بلغت في 30/6/2021 مبلغ 33.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 28.3 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 17.1%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2021 بلغت 19.0 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 31.9%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 13.7 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل 13.2 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 4.3%.

وقد أرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2021 ليبلغ 2.256 مليار جنيه مقابل 2.235 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 1.0%.

هذا واشار جودة الى انه سعيا من الشركة لتدعيم الملاءة المالية وزيادة حجم أعمالها بالسوق قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 6 مليارات جنيه.

هذا وقد استطاعت شركة مصر للتامين احراز العديد من النجاحات على كافة الاصعدة سواء على مستوى النشاط التاميني او ابتكار خدمات تامينية متميزة تلبي احتياجات العملاء وبتكلفة تتناسب مع امكانياتهم واتباع طرق تسويقة مبتكرة للوصول للعملاء ، الدخول في شراكات وابرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل اسرع ، الاستفادة من التحول الرقمي من اجل تحسين اليه التعامل مع العملاء وفتح قنوات اتصال جديدة معهم وتيسير طرق السداد والتحصيل الالكتروني.

توجت هذه المجهودات بنظرة مؤسسات التصنيف العالمية لشركة مصر للتأمين فقد

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى ‘AA+(egy) ‘ من ‘(AA(egy’ مع نظرة مستقبلية مستقرة ويعكس هذا التصنيف مكانة شركة مصر للتأمين في سوق التأمين المصري الرائدة كأكبر شركة تأمين ومركز الشركة المتميز ورأس المال القوي والاداء المالي واستراتيجية الاستثمار الحكيمة وفقا للمعايير المحلية.

ويعد هذا التصنيف تتويجاً لجهود الشركة المبذولة وتبنيها لاستراتيجيةطموحة نحو التطور والتقدم بكافة مجالات العمل سواء على المستوى الفنى او التكنولوجي او مستوى الاداري والبشري .

كما جددت مؤسسة AM Best العالمية تصنيف شركة مصر للتأمين في ديسمبر 2021؛ وأكدت تصنيف القوة المالية B ++ (جيد) والتصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر (Long-Term ICR) لـ “bbb” (جيد)، مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذه التصنيفات الائتمانية، مما يؤكد على قوة المركز المالي للشركة حيث تسعى المؤسسات الكبرى للحصول على أكثر من تصنيف من مؤسسات التصنيف العالمية.