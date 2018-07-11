تسري من الغد .. تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار السجائر الشعبية

مصطفى طلعتعلمت المال من مصادرها ان الشركة الشرقية، للدخان - ايسترين كومباني قررت رفع أسعار 6 أصناف من السجائر وتراوحت نسب الزيادة ما بين 1.5 و3 جنيهات. وقالت المصادر إن صنف سجائر كليوباترا بلاك ليبل ارتفع من 18 إلى 22 جنيها وصنف كليوباترا كوين وكلوباترا سوفت ارتفعت إلى 16 جنيها، وارت

مصطفى طلعت

علمت المال من مصادرها ان الشركة الشرقية، للدخان – ايسترين كومباني قررت رفع أسعار 6 أصناف من السجائر وتراوحت نسب الزيادة ما بين 1.5 و3 جنيهات.



وقالت المصادر إن صنف سجائر كليوباترا بلاك ليبل ارتفع من 18 إلى 22 جنيها وصنف كليوباترا كوين وكلوباترا سوفت ارتفعت إلى 16 جنيها، وارتفعت سجائر كليوباترا بوكس إلى 17 جنيها، كما ارتفعت أصناف مونديال وبوسطن وبلومنت إلى 16,5 بدلا من 15، أما كليوباترا سوبر فأصبح سعرها 18 جنيها.

وأشارت المصادر إلى أن الحصيلة المتوقعه من الزياده تبلغ 3 مليارات جنيه توجه لدعم قانون التامين الصحي المقرر تطبيقها على شركات السجائر بالاضافه لمواجه ارتفاع اسعار المحروقات مؤخرا.

وأخطرت وزارة المالية ظهر اليوم شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيها في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.