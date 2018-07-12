تسري من الخميس.. 2500 : 7000 جنيه ارتفاعا في سيارات شيفروليه التجارية

أحمد شوقيرفعت شركة المنصور للسيارات أسعار سيارات شيفروليه التجارية بما يتراوح بين 2500 و7000 جنيه، ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم.وارتفعت شيفروليه الدبابة بواقع 5 آلاف جنيه للفئتين الأولى والثانية، لتسجل أسعارهما 278.2 ألف جنيه و 278.7 ألف جنيه على التوالي.وارتفعت الفئة ال

أحمد شوقي

رفعت شركة المنصور للسيارات أسعار سيارات شيفروليه التجارية بما يتراوح بين 2500 و7000 جنيه، ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم.

وارتفعت شيفروليه الدبابة بواقع 5 آلاف جنيه للفئتين الأولى والثانية، لتسجل أسعارهما 278.2 ألف جنيه و 278.7 ألف جنيه على التوالي.

وارتفعت الفئة الثالثة من شيفروليه الدبابة بواقع 6 آلاف جنيه لتصل إلى 305.7 ألف جنيه.

أما شيفروليه جامبو فارتفعت بواقع 7000 جنيه، وتتراوح أسعارها بين 371.2 و417.6 ألف جنيه.

وارتفعت شيفروليه N300 بواقع 2500 جنيه لتصل أسعارها إلى ما بين 173.7 و184.6 ألف جنيه